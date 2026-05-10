鄭麗文接受美媒專訪：將第一島鏈轉型成「和平繁榮之鏈」

擬於6月初訪問美國的國民黨主席鄭麗文，日前接受美媒專訪，她主張未來應將冷戰時期具軍事對抗色彩的「第一島鏈」，逐步轉化為連結日本、韓國、台灣、大陸沿海及東南亞的經濟交流節點，打造促進合作共榮的｢和平繁榮之鏈｣。同時也強調，台灣不應被迫在大陸和美國之間二選一。



鄭麗文。（鄭麗文Facebook）

據5月10日國民黨公佈專訪內容，鄭麗文表示，台灣位處印太關鍵位置，同時與大陸及美國都維持重要關係，因此台灣不應被迫在美中之間做選擇，更不應成為大國競爭下的棋子。她指出，台灣真正需要的是和平、穩定與發展，而非被推向對抗最前線。

鄭麗文稱，國民黨支持深化與美國的合作關係。她指國民黨是台灣防衛力量最堅定的支持者，支持具體、明確且符合需求的對美軍購案，尤其是已具備發價書（LOA）的軍購項目，應優且迅速處理。但強調，作為立法院監督力量，必須為人民看緊荷包，拒絕不透明預算或｢空白授權｣，認為這是民主制度責任政治的體現。

在兩岸關係方面，鄭麗文表示，國民黨長期堅持依據憲法與「九二共識」推動兩岸交流，核心目標始終是維護台海和平與人民安全。早前赴大陸交流，雙方均認知維持區域和平穩定的重要性，台灣人民珍惜民主自由與現有生活方式，任何交流都必須建立在尊重、和平與務實基礎之上。

而在地緣戰略層面上，鄭麗文特別提到，台灣擁有全球關鍵半導體產業與高度重要的供應鏈地位，台海和平不僅關乎台灣，更攸關全球經濟安全與區域穩定。若東亞陷入衝突，將對全世界造成巨大衝擊，因此國際社會應共同努力降低對抗風險，避免戰爭發生。

談及未來願景，鄭麗文表示國民黨將持續走「強化國防、持續對話維護和平、深化國際合作」三大方向。她最後強調，國民黨正積極備戰2026年地方大選及2028年的總統大選，目標是爭取重新執政，以穩健、理性的路線，為兩岸及國際社會創造更長遠的和平發展空間。