賴清德訪斯威士蘭　鄭麗文稱無助台灣困境：大費周章讓國際看笑話

賴清德原計劃4月22日至27日出訪斯威士蘭（Kingdom of Eswatini，台譯史瓦帝尼），但因有非洲三個國家拒絕向其專機發放飛行許可而取消。5月2日，賴清德在Facebook發文宣布已抵達斯威士蘭，國民黨主席鄭麗文則表示，賴清德雖然去了，「但難道不應該深思，是誰把自己逼到牆角？大費周章結果到底換來什麼？讓國際看笑話」。



她表示，賴清德終歸還是要嚴肅面對台灣的外交困境，如何實質突破、擴大國際社會參與，這才是問題癥結。



5月2日，賴清德在Facebook發文宣布已抵達斯威士蘭。（台灣總統府)

據了解，賴清德5月2日宣布抵達斯威士蘭國訪問，5日上午搭乘斯威士蘭國王專機返抵台灣。

賴清德指出，原訂4月22日出訪斯威士蘭，因為非預期的外力而暫緩，賴清德表示，此次出訪的核心目標在於鞏固台灣和斯威士蘭雙邊關係，期待透過此行在「經濟、農業、文化及教育」四大領域建立更緊密的連結。

中國大陸外交部則批評，賴清德在宜蘭發生地震後僅幾小時，棄島內民生於不顧，偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，大肆揮霍公帑，上演「偷渡式」外竄鬧劇，淪為國際笑柄，拉長「台獨」醜行清單。

5月2日，國台辦發言人陳斌華則表示，此前因有關國家堅持一個中國原則，賴清德企圖乘包機竄訪斯威士蘭被迫取消，「但其不甘失敗，竟然不顧顏面，以偷雞摸狗的方式外竄至斯」。當前島內正遭遇地震，賴清德不管不顧。

陳斌華稱，堅持一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨、大義所在，賴清德如同過街老鼠的齷齪行徑，必為國際社會所恥笑。