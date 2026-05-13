台灣通過7800億軍購特別條例　國台辦：買再多武器都是螳臂當車

5月8日，台灣立法院三讀通過上限7800億（新台幣，折合約1946億元港幣）軍購特別條例，比原先台灣行政院提出的1.2萬億新台幣版本減少4700億元新台幣。內容僅限有發價書的對美軍購。



5月13日，大陸國台辦表示，堅決反對台灣與美國「軍事勾連」，並警告台灣民進黨政府，買再多的武器都是螳臂當車。



近年美國對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（資料圖片）

5月13日，國台辦舉行例行新聞發布會，發言人張晗就台灣軍購費用應詢時做出上述回答。

張晗表示，堅決反對台美軍事勾連，民進黨當局所謂防務安全包藏着以武謀「獨」、以武拒統的種種禍心，其大肆揮霍台灣老百姓的血汗錢，甘當美國的「提款機」，損害台灣民眾的切身利益，破壞台海的和平穩定。

國台辦發言人張晗。（新華社）

張晗強調，中國大陸解決台灣問題，完成國家統一的決心堅如磐石，能力堅不可摧。她正告民進黨當局：「祖國統一勢不可擋，買再多的武器都是螳臂當車，只會讓『台獨』加速敗亡，受到歷史和正義的審判。」

值得注意的是，美國總統特朗普此前表明，他的北京之行將與中國國家主席習近平討論對台軍售問題。

2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

劉世芳外甥被台企解職 國台辦：依法懲「獨」利劍高懸

在新聞發布會上，有記者提到「台獨」頑固分子劉世芳外甥顏文群被所在台企解職。

張晗表示，劉世芳搞「台獨」是煽動分裂國家的犯罪行為。顏文群長期從大陸獲取利益，卻為劉提供政治獻金。兩人依法遭到懲治，罪有應得。大陸的態度是一貫的，依法懲「獨」利劍高懸，針對的是極少數「台獨」頑固分子，不涉及廣大台胞台企。

有媒體爆出，劉世芳外甥在內地投資謀利，向她提供政治獻金。（聯合報圖片）

據此前報道，今年1月7日，國台辦發言人陳斌華宣佈，將台灣內政部長劉世芳、台灣教育部長鄭英耀列為「台獨」頑固分子，依法實施懲戒。

2月27日，有媒體爆出，台灣內政部長劉世芳的外甥擔任台灣某間公司總經理，同時也在江西、廣東、雲南等地的鋰電池相關公司擔任高管，並向她輸送政治獻金。

國台辦回應巴拉圭總統訪台

5月8日，賴清德以隆重軍禮歡迎巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）。據悉，此行是貝尼亞總統第四度訪台。

5月8日，賴清德以隆重軍禮歡迎巴拉圭共和國總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）。（台灣總統府官網）

張晗表示，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。全世界有183個國家在堅持一個中國原則基礎上同中國建立外交關係。奉勸有關國家作出順應歷史大勢的正確抉擇。民進黨當局謀「獨」挑釁，逆歷史潮流，徹底失敗是早晚的事。