習特會前鄭麗文宣布下月訪美　國台辦：兩岸事應由家裡人商量著辦

4月結束對中國大陸的訪問後，中國國民黨主席鄭麗文預計將於6月1日啟程前往美國，進行為期大約2周的訪問。國台辦今日（13日）對此表示，兩岸的事應該由家裡人商量著辦，兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好自己的事情，並強調只有堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，才能推動兩岸關係和平發展，切實維護台海和平穩定。



據台媒報道，鄭麗文近日證實，其訪美行程為期兩周，先去東岸再去西岸，屆時將具體提出美中和解新框架方案；西岸將走訪舊金山、洛杉磯，東岸包括波士頓、紐約、華府等，並積極聯繫訪問德州當中。她說，會見中共領導人習近平後，訪美也希望台海避戰、創造和平，並爭取美方支持。

鄭麗文在北京見傳媒。（路透社）

習近平與鄭麗文握手。（截圖）

針對鄭麗文訪美一事，國台辦發言人張晗今日於例行記者會上表示，兩岸同胞都是中國人，是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家裡人商量著辦，兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好自己的事情，守護好建設好自己的家園。

張晗強調，大陸願在堅持九二共識、反對台獨共同政治基礎上，加強同中國國民黨在內的台灣各政黨團體和社會各界人士交流溝通，共同為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

張晗還表示，當前台海緊張動盪的根源是民進黨頑固堅持台獨分裂立場，大肆散布台獨分裂言論，不斷謀獨挑釁，妄圖以外謀獨、以武謀獨。只有堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，才能推動兩岸關係和平發展，切實維護台海和平穩定。

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與中國國家主席習近平在韓國釜山會晤，雙方走路時進行會談。（Reuters）

值得注意的是，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。針對本次訪華，特朗普曾直言「對台軍售」將會是與習近平會談的其中一項議題。有分析認為，台灣或成為中美兩國可交易的籌碼。