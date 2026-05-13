賴清德稱｢台灣主權獨立｣　國台辦斥招搖撞騙：謊話千遍也成不了真

5月12日，賴清德在哥本哈根民主高峰會（CDS）發表演說稱，「台灣主權獨立國家，有權走向世界。」對此，今日（13）國台辦回應表示，台灣從來不是一個國家，「賴清德的謊話，說1000遍還是謊話，絕對成不了真」，並重申中方反對「台獨」的意志堅如盤石，粉碎「台獨」的能力堅不可摧。



賴清德以錄影方式在「哥本哈根民主高峰會」發表演說（總統府）

日前，賴清德在第9屆「哥本哈根民主高峰會」上以影片方式發表演說，他表示，「台灣身處第一島鏈關鍵位置，站在民主防線最前緣，願和國際社會分享應對威權勢力的經驗」。他亦表示，「面對外部挑戰，台灣人民從未退縮也絕不屈服」，並強調「台灣主權獨立，有權利走向世界，也有能力貢獻世界，任何試圖孤立台灣的阻撓，都無法改變參與國際社會的決心。」

此外，賴清德還特別感謝「美國在安全事務上的堅定承諾，協助我們強化防衛能力」，以及歐洲、日本和菲律賓等國家對區域穩定做出對努力。

今日，國台辦舉行例行記者會，有記者就此提問。國台辦發言人張晗回應表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部份，這是無法否認也不容否認的歷史和法理事實。並強調，「台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕對不是。賴清德的謊話，說1000遍還是謊話，絕對成不了真。」

國台辦發言人張晗。（新華社）

針對賴清德在發言中所提的「民主」、「自由之光」，張晗指出，賴清德當局慣於打着「民主」的幌子在國際上招搖撞騙，拉攏某些國家的反華勢力，借所謂峰會散佈「民主對抗威權」虛假敘事，煽動兩岸對立對抗，從事分裂國家的行徑，是一場徹頭徹尾的政治鬧劇，早已被世人看破，只會遭到全體中華兒女的唾棄。賴清德的拙劣表演掩蓋不了其不斷打壓政治異己、鉗制言論的卑劣行為和獨裁本質。

最後張晗重申，中方反對「台獨」的意志堅如盤石，粉碎「台獨」的能力堅不可摧。 有關機構應充分認清台灣問題的高度敏感性和支持「台獨」分裂活動的嚴重危害性，恪守一個中國原則，停止為民進黨當局在國際上謀「獨」提供便利和舞台。