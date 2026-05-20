賴清德就職2周年：拒以｢和平包裝統一｣　維持現狀是台灣戰略目標

賴清德今（20）日發表就職兩周年談話，以「總統直選三十年，勇敢追求未來」為題發表演說，內容涵蓋兩岸關係、國防安全、經濟發展、社會政策及對外關係。在兩岸議題上，賴清德表示，「維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標」。



賴清德在談話中強調，台灣是國際上負責任的一員，不是破壞穩定的一方，並稱台灣願意「在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流」，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。

5月20日，賴清德執政滿2周年，在台府舉行執政2周年記者會並發表談話。

賴清德表示，歷史顯示和平不能只靠善意，更不能建立在讓步與幻想之上，並稱和平須靠「團結厚植國力、靠清楚的國家意志，也靠與國際民主夥伴的緊密合作，才能以實力取得真正和平」。

在談及台灣立場時，賴清德表示，台灣直選30年來，台灣人透過選票向世界表明，「珍惜和平，但不會放棄自由；願意對話，但不會接受矮化；追求穩定，但不會犧牲主權與民主生活方式」。

在國防政策方面，賴清德表示，台灣政府過去兩年持續推動國防改革，包括強化不對稱戰力、提升全民防衛韌性及建立更完整的國土安全網絡。

賴清德表示，增加國防投資，是因為警覺威脅更甚以往，不是為了挑釁，而是為了避免戰爭，「我們強化自我防衛，不是為了升高衝突，而是為了保護人民」。

針對國防預算，賴清德提到，台灣立法院未完整通過國防特別預算條例，將影響台海和平穩定現狀，官方將另提特別條例，並透過追加預算及提高年度預算方式，進行軍購、國際合作，以及推動國防產業自主，發展陸海空無人載具。

對外關係方面，賴清德重申，台灣將持續與理念相近國家合作，「不是為了對抗任何人，而是為了維護台海與印太和平穩定」，並形容台灣是「願意承擔責任、值得世界信任的夥伴」。

至於在經濟與國際布局層面，賴清德表示，台灣政府將繼續推動「立足台灣、布局全球、行銷全世界」的經濟戰略，並稱半導體、人工智能、軍工、安控及次世代通訊，已成為台灣在全球供應鏈的重要力量，矢言台灣不只是製造基地與供應鏈的一環，更要成為創新基地和民主科技陣營可信賴的核心夥伴。