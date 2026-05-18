等不及特朗普驗貨台灣　賴清德開箱台獨自爆

美國總統特朗普一句「不希望有人宣布獨立」，猶如一場強震，震動整個台灣，但賴清德隨後親上火線定義什麼叫「台獨」，其破壞現場的強度並不亞於主震，更教人吃驚，因為當華府開始擔心台灣會不會成為風險時，台北的第一反應，卻是直接打開「台獨」這個最敏感的政治命題。想當然爾，賴清德原本是想「拆彈」，結果卻把民進黨長年最尷尬的矛盾對外攤開，一邊對美國說台灣維持現狀，不是麻煩製造者，一邊在無法迴避台獨黨綱依舊存在下，再把「兩岸互不隸屬」的「現狀」定義為台獨…… 可以說，賴清德憑一己之力，是要逼華府直接處理「現狀等於台獨」的問題。



特朗普結束北京行後，於霍士新聞（Fox News）受訪一席「我不想飛9500英里去打一場戰爭」話語，讓懷抱美國安全承諾的濾鏡在台碎了一地，但事實上，善於營勢的特朗普，縱然口說大白話，卻也未必代表美國要正式改變對台政策，也還不等於華府突然準備拋棄台灣，而是營造一種準備氛圍：美國要重新計算台灣問題的總體成本。換句話說，特朗普要對台灣重新「驗貨」，探一探台灣到底是美國的戰略資產，還是戰略風險？

美國總統特朗普時隔9年再次訪華，國家主席習近平為其在人民大會堂外舉行盛大歡迎儀式。（Getty）

這幾天台灣內部已開始出現不少評論觀點，有評論將特朗普的對台訊號整理成「新四不」（不希望有人搞獨立、不願大老遠派兵打仗、不要當台獨靠山、不輕易承諾對台軍售），認為華府正對台釋出新的約束訊息，也有觀點借用「台灣未上餐桌，先上菜單」來形容當前台灣的不安處境。各界說法眾說紛紜，但共同反映一件事，台灣內部已經明確感受到，美台關係的氣氛正發生變化。

過去，對於美國支持台灣，台灣習慣把這種支持理解為戰略信任，但現在，情勢導向美國未必不支持台灣，但開始更在意台灣會不會成為麻煩。這當然是兩種完全不同的關係，於是逼得賴清德17日親上火線上場「拆彈」。

是說賴清德的想法其實不難理解，特朗普既然對「台獨」表態，那麼台灣就需要回應，說明自己不是華府想像中的麻煩製造者。於是賴清德選擇親自定義：所謂台獨，是台灣不屬於中華人民共和國，是中華民國與中華人民共和國互不隸屬。唯合併賴清德這兩項論述，等同目前「現狀就是台獨」。然而，到了當天晚間，賴清德才又在臉書發文補上一句「沒有台獨問題」。這不是拆彈，比較像把炸彈拆開，展示給所有人看，因為賴清德這番話，不只是回應特朗普，也意外把民進黨長年最尷尬的結構性矛盾攤開。

2024年10月10日，賴清德於台灣總統府前發表任內首次雙十演說，強調兩岸互不隸屬，「中華人民共和國無權代表台灣」。（台灣總統府提供）

一方面，賴清德對美國說，台灣維持現狀、不會挑釁，不是麻煩製造者，但另一方面，民進黨的台獨黨綱仍然存在，作為歷史與政治認同「難以割捨」的一部分。但現在，賴清德為了向華府釋疑，選擇親自重新打開「台獨」概念、定義何謂台獨，甚至將其與「互不隸屬」的現狀論述直接接軌，這又將讓華府怎麼解讀？

如果特朗普原本的疑問是「台灣會不會走向我不想承擔的方向？」那麼賴清德的這番說明，未必有助消除疑慮，反而可能讓華府開始更細緻地重新檢查：台北口中的「維持現狀」，到底是什麼意思？這才是這次事件真正值得警惕的地方。因為這代表美台關係可能正在從「支持」走向「驗貨」，甚至從「驗貨」走向「必要管理」。

一如《香港01》前文〈習特會後 台灣的120天觀察期〉所述，宏觀來看，這不代表華府突然放棄台灣，台灣的第一島鏈位置與半導體戰略價值也並沒有消失，但問題是支持與管理從來不是互斥的，美國完全可以繼續支持台灣，同時也更積極地約束台灣，避免它成為自己不想承擔的風險來源。可以說，特朗普的「9500英里」，本質上就是這種思維的流露。

特朗普曾表示美國跟保險公司沒兩樣，認為台灣應該付給美國「保護費」。（Reuters）

北京方面顯然也看懂了這一點。中國外長王毅第一時間強調，美方了解中方關切，不接受台灣走向獨立。北京未必相信華府會突然改變立場，但當然樂見華府開始用「穩定」、「降溫」、「不要升高衝突」的語言來處理台灣。因為北京最理想的情況，本來就不是美國公開「賣台」，而是美國自己開始覺得，台灣需要被約束。而賴清德這次的發言，恰恰容易強化這種氛圍。

更深一層來看，這也暴露出台灣長期的「現狀困局」。試問，賴清德一邊說「沒有台獨問題」，一邊又必須先定義什麼是台獨，這個話語邏輯本身就很有毛病，因為如果真的沒有問題，何必急著定義？如果必須定義，是否正說明問題本來就存在？這不只是話術上的矛盾，而是台灣現狀論述本身的困境。（延伸閱讀：台灣方案怎麼談．三｜維持現狀失去條件 「台灣方案」才無法迴避）

「維持現狀」之所以多年來能成為有效戰略語言，恰恰因為它足夠模糊。北京有自己的理解，華府有自己的理解，台灣內部也各自投射不同想像。這種模糊，某種程度上正是台海脆弱穩定的一部分，但一旦台灣方面開始親自精確定義這套語言，那箇中的模糊就不再模糊。

這也是為什麼，對華府而言，真正的風險問題，不會只是看賴清德怎樣用矛盾的話語去定義台獨，如何去拉扯現狀，而是賴清德執政下的台灣正在失去過去那種被華府尚有把握的「可管理的模糊」。