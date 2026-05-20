賴清德批鄭麗文「兩隻腳」國安論危險：阻擋對美軍購如自斷一腳
撰文：許祺安
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賴清德今（20）日出席執政兩周年記者會，回應國民黨主席鄭麗文日前提出台灣國安戰略須同時站穩「兩隻腳」，即強大防衛力量與穩定兩岸關係時，批評相關說法「並不穩定」，並指若阻擋軍購、接受九二共識，將使台灣陷入危險處境。
綜合台媒報道，國民黨主席鄭麗文日前表示，台灣國安戰略必須同時站穩「兩隻腳」，包括強大的防衛力量與穩定的兩岸關係。對此，賴清德在記者會上作出回應。賴清德表示，鄭麗文關於國家安全所提出來的兩腳說法並不穩定。簡單的講沒有辦法提供台灣國家安全穩定的基礎。
賴清德批評稱，鄭麗文帶頭阻擋軍購，影響到防衛力量，等於自斷一隻腳；那跟習近平見面，又接受九二共識、放棄台灣的主體性，無形中等於讓中國砍斷了另外一隻腳，這樣的情況下，對台灣來講是非常危險的。
賴清德接續重申其台灣安全政策主張，表示上任時已提出「和平四大支柱行動方案」。
第一是強化國防。他表示，不論是對外軍事採購，或推動國防自主、發展無人機、無人艇及水下無人載具，都是必要做法。第二是提升經濟韌性。賴清德表示，台灣不僅經濟要發展，也要具備韌性，避免過度依賴單一市場。
賴清德指出，台灣2010年對外投資有83.4%投資在中國，可是在2025年只剩下3.7%，「也就是說沒有把雞蛋放在同一個籃子，避免中國以商逼政」。
第三，賴清德表示台灣須與民主陣營合作，倡言集體防禦、責任分擔，不僅僅有助於發揮遏阻的力量，達到以實力達到和平的目標，也讓台灣可以確保安全跟區域的和平穩定。
最後，賴清德表示，只要在對等與尊嚴原則下，台灣願與中國進行交流對話，稱「以交流取代圍堵，以對話取代對抗。台灣希望跟中國能夠達到和平共同的目標，但比較可惜的是中國選擇跟在野黨進行溝通合作」。