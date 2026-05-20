賴清德批鄭麗文「兩隻腳」國安論危險：阻擋對美軍購如自斷一腳

賴清德今（20）日出席執政兩周年記者會，回應國民黨主席鄭麗文日前提出台灣國安戰略須同時站穩「兩隻腳」，即強大防衛力量與穩定兩岸關係時，批評相關說法「並不穩定」，並指若阻擋軍購、接受九二共識，將使台灣陷入危險處境。



綜合台媒報道，國民黨主席鄭麗文日前表示，台灣國安戰略必須同時站穩「兩隻腳」，包括強大的防衛力量與穩定的兩岸關係。對此，賴清德在記者會上作出回應。賴清德表示，鄭麗文關於國家安全所提出來的兩腳說法並不穩定。簡單的講沒有辦法提供台灣國家安全穩定的基礎。

2025年11月26日，賴清德主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會。（台灣總統府提供）

賴清德批評稱，鄭麗文帶頭阻擋軍購，影響到防衛力量，等於自斷一隻腳；那跟習近平見面，又接受九二共識、放棄台灣的主體性，無形中等於讓中國砍斷了另外一隻腳，這樣的情況下，對台灣來講是非常危險的。

賴清德接續重申其台灣安全政策主張，表示上任時已提出「和平四大支柱行動方案」。

第一是強化國防。他表示，不論是對外軍事採購，或推動國防自主、發展無人機、無人艇及水下無人載具，都是必要做法。第二是提升經濟韌性。賴清德表示，台灣不僅經濟要發展，也要具備韌性，避免過度依賴單一市場。

賴清德指出，台灣2010年對外投資有83.4%投資在中國，可是在2025年只剩下3.7%，「也就是說沒有把雞蛋放在同一個籃子，避免中國以商逼政」。

2026年4月10日，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。（新華社）

第三，賴清德表示台灣須與民主陣營合作，倡言集體防禦、責任分擔，不僅僅有助於發揮遏阻的力量，達到以實力達到和平的目標，也讓台灣可以確保安全跟區域的和平穩定。

最後，賴清德表示，只要在對等與尊嚴原則下，台灣願與中國進行交流對話，稱「以交流取代圍堵，以對話取代對抗。台灣希望跟中國能夠達到和平共同的目標，但比較可惜的是中國選擇跟在野黨進行溝通合作」。