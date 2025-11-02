鄭麗文接任國民黨主席　馬英九激動落淚　台大教授解三重意義

11月1日，鄭麗文正式就任國民黨新人黨主席。她在致辭時表示，民進黨掌握媒體不斷造謠抹黑，製造對立與仇恨，並將司法作為打壓異己、政治壓迫的工具，令台灣民主岌岌可危。鄭麗文表示，自己要將國民黨「從羊群變獅群」，會在台灣人最苦、最危險時，永遠堅定與台灣人民站在一起。



在鄭麗文演講時，台下的國民黨前主席、台灣地區前領導人馬英九顯得十分動情，頻頻拭淚，一度低頭掩飾情緒，但仍鼓掌回應。對於馬英九情緒激動落淚，台灣大學教授苑舉正1日於政論節目中表示，鄭麗文當選國民黨主席具有三重意義，馬英九的眼淚是「高興落淚」。



鄭麗文在演講中指，台灣的經貿與核心產業優勢正在被掏空，「台灣沒有時間了，我們不能再沉淪下去，不能再任由仇恨蔓延。」在這樣的環境下，國民黨要承擔起「撥亂反正」的使命，推動台灣再創經濟奇蹟，維護兩岸和平。

她指出，「唯有愛能勝過仇恨，唯有善能打敗邪惡」，因此國民黨不是狼群，也不是以暴制暴的第二個民進黨，而是要建立新秩序，照顧所有弱勢，「讓國民黨成為獅群、成為台灣王者，讓台灣重現善與正義。」

鄭麗文當選國民黨新任主席。（央視新聞截圖）

講到這裏時，坐在台下的國民黨前主席、台灣地區前領導人馬英九顯得十分動情，頻頻拭淚，一度低頭掩飾情緒，但仍鼓掌回應。

針對馬英九在台下落淚的畫面，台灣大學教授苑舉正1日於政論節目中表示，鄭麗文當選國民黨主席具有三重意義，馬英九的眼淚是「高興落淚」。苑舉正分析稱，第一重意義是「新舊典範的交接」。他說：「大家看到馬英九哭，不稀奇。每個人都在問他為何在哭？我相信他是高興落淚。」

而第二重意義在於「國民黨的現實挑戰」。苑舉正表示，外界過去對國民黨的印象是「富有的國民黨」，但如今已是「非常窮的國民黨」。鄭麗文上任面對的首個難題，是黨內負債高達21億元新台幣（約合人民幣4.85億元）。他認為，一個健康的政黨應依靠募款維持運作，而募款能否成功，取決於外界是否相信該政黨「仍有希望」。他說：「政治捐款有三方面，準台灣未來的人、小額捐款、政府補助，而現在國民黨是從零開始。」

苑舉正又指出，第三重意義在於「世代更新」。他形容鄭麗文是「新世代的青年人」，代表新的典範，「新的典範就應該是敢說話。」他提到，鄭麗文講完話後，許多年輕黨員都圍在她身邊，「一大堆新的國民黨黨員都是30、40多歲的，這非常好。」

苑舉正認為，鄭麗文宣示要把國民黨「從羊群變成獅群」，並承諾「在台灣人最苦、最危險時，永遠與人民站在一起」，代表她希望國民黨重拾戰鬥力與社會連結。他強調，這樣的轉變不僅象徵黨內的代際交替，也顯示國民黨嘗試在新世代中尋求重新定位與支持基礎。

另外，10月25日，苑舉正曾中國大陸舉辦的台灣光復紀念日招待會，他表示，官方起名為「紀念台灣光復80周年」，用詞為紀念而不是慶祝，因為這是在紀念一段不容扭曲的歷史，「這是非常重要的事情」。