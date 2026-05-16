特朗普稱不想有人走向獨立　台官方：賴清德一直主張維護兩岸現狀

美國總統特朗普（Donald Trump）5月15日結束訪華，他接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示「不想有人走向獨立」，被視為對台灣發出的警告。

5月16日，台灣官方表示，美方多次重申對台灣政策的一貫立場沒有改變，並指出持續貢獻區域和平與穩定，致力維護兩岸現狀，一直是賴清德向來的主張。



2026年5月14日，中國國家主席習近平（左）在北京人民大會堂與美國總統特朗普（Donald Trump，右）握手致意。（Reuters）

特朗普向台發警告 台官方：致力維護兩岸現狀

特朗普向台發警告：不想有人走向獨立 美方不願遠赴9500英里打仗

特朗普在接受霍士新聞（Fox News）主持人拜爾（Bret Baier）採訪時，被問到他與中國國家主席習近平會面後，台灣人民應該感到更安全或是更不安全，他回應稱，「中立，這種情況已經持續好多年」，他重申美國對台政策沒有改變。

2026年5月15日，特朗普在空軍一號上接受傳媒訪問。（路透社）

他稱「我會這麼說，我不想看到有人走向獨立。我們不想打仗，如果現狀保持不變，我認為中國會接受的。但我們不希望有人說：我們獨立吧，因為美國支持我們。」

5月16日，台總統府發言人郭雅慧表示，美國總統特朗普及國務卿魯比奧在內，美方多次重申對台灣政策的一貫立場沒有改變。

郭雅慧。（台灣總統府）

郭雅慧指出，一項清楚的事實是，持續貢獻區域和平與穩定，致力維護兩岸現狀，一直是賴清德向來的主張，也是2300萬台灣人的不變堅持。

陸委會副主委沈有忠提出，對於特朗普的談話，台方將謹慎應對，同時持續與美國保持溝通，維持區域穩定也是雙方共同利益，會共同合作。

沈有忠。（Yahoo TV《齊有此理》節目）

習特會｜鄭麗文稱台海新紅線確立：台獨與和平水火不容

國民黨主席鄭麗文15日在國民黨推出的全新政論節目「KMT直球對決」上表示，習近平和特朗普可能重新定義大國關係與世界秩序，直接牽動台灣處境，「新紅線的確立帶來的是中美關係新時代的定位」，此紅線的核心即台獨與台海和平水火不容。

鄭麗文。（路透社）

王毅談習特會：美方重視中方關切 不認同也不接受台灣走向獨立

另據新華社報道，外交部長王毅15日向媒體介紹中美元首會晤情況和共識時稱，台灣問題是重點議題之一，又稱在會晤中感受到，他講述中方的立場很明確：維護台海和平穩定是雙方最大公約數。而做到這一點的前提就是絕不能支持和縱容「台獨」，因為「台獨」和台海和平水火不容。

2026年5月14日，習近平（左）與特朗普（不在圖中）會談，旁為王毅。（路透社）

王毅表示，我們在會晤中感受到，美方了解中方的立場，重視中方的關切，同國際社會一樣，不認同也不接受台灣走向獨立。