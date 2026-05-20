賴清德就職二周年談話｜台海「新現狀論」的誕生？

賴清德今（20）日發表就職兩周年談話，當中最醒目的一句話是「維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀，是台灣的國家戰略目標」。這句話從「獨性堅強」的賴清德口中說出，乍聽「合情合理」，卻禁不起推敲，不同於過往自蔡英文到此前的賴清德多是「重申維持現狀」論調，賴清德今回可謂是進一步「重新定義現狀」。



「維持現狀」長期以來一直是台海最方便、也最模糊的政治語言，其最大的功能，不是說清楚未來，而是刻意不把未來說死，結果是北京有北京的理解，華府有華府的理解，台灣內部也各自投射想像。有人把「維持現狀」理解成不統不獨，有人理解成事實獨立，有人理解成中華民國延續，也有人理解為暫時不處理終局問題。這種模糊並不漂亮，甚至有點自欺欺人，但它確實支撐了台海多年來的脆弱穩定。

問題是，賴清德這次在外部壓力下，繼日前以「台獨再定義」回應美國總統特朗普的涉台言論後，再藉就職二週年的特殊節點，釋放對「維持現狀」的定調，唯他這次真正做的，以不只是重申維持現狀之必要，而是重新定義現狀。（延伸閱讀：賴清德就職2周年：拒以｢和平包裝統一｣ 維持現狀是台灣戰略目標）

5月20日，賴清德發表執政兩周年談話。（台灣總統府提供）

如果只看賴清德今天談話本身，「新現狀論」的輪廓或許還不夠明顯，但若把賴清德近日一連串發言放在一起看，跡象就能相對清楚。他一方面說台灣未來由2300萬人民共同決定，強調「中華民國台灣」是主權獨立國家；另一方面又說兩岸互不隸屬、沒有台獨問題，並在就職二周年談話中明確拒絕「以和平包裝統一」。再加上記者會應答時對特朗普喊話，強調中國才是台海和平破壞者，台灣軍購與國防升級是維持和平的必要手段。若將這些內容拼湊起來，已非單純的「維持現狀」，而是一套有明確政治內容的「新現狀論」。（延伸閱讀：等不及特朗普驗貨台灣 賴清德開箱台獨自爆）

這套「新現狀論」的核心，是把過去刻意保持模糊的台海現狀，重新賦予清楚定義。在賴清德新釋的元素下，「維持現狀」不是單純的不統不獨，也不是暫時維持平衡，而是將「互不隸屬」、「主權獨立」、「拒絕統一框架」、「以軍事威懾維持和平」等要件組裝成新的支撐框架。這在台灣內部政治上或許有其市場，但在中美台三邊關係裡，後續的問題恐怕「覆水難收」，北京方面當然不可能接受，要問的當是華府真能接受這種被重新定義後的「現狀」嗎？

多年來，台海之所以能維持某種脆弱穩定，靠的從來不是三方共識，而是三方各自帶著不同理解，共同維持一套模糊秩序。北京有自己的「一中」版本，華府有自己的戰略模糊，台灣內部也各自解讀「維持現狀」。這種安排並不優雅，甚至充滿虛偽，但確實讓最敏感的終局問題被暫時擱置。說穿了，模糊本身就是台海秩序的一部分，但賴清德現在做的，是把這種模糊粗暴拆解開來，還重新命名。

5月20日，賴清德發表執政兩周年談話。（台灣總統府提供）

一如前述，北京方面當然不會接受，這毫不意外，如見國台辦迅速批評賴清德掩蓋不了台獨本質，稱台灣是中國一部分才是真正的台海現狀。這套語系北京講了很多年，已是陳調，真正值得觀察的，不是北京，而是華府，尤其是特朗普。（延伸閱讀：國台辦回應賴清德就職二周年講話：充斥謊言與欺騙、敵意與對抗）

特朗普在結束北京訪問之後，返美受訪稱他「不希望看到有人宣布獨立」，也不想飛9500英里去打一場戰爭，他也大白話說了把對台軍售視為很好的談判籌碼，甚至公開表示要和「現在治理台灣的人」談談等。這些話未必等於美國正式調整對台政策，但至少說明，特朗普看待台灣問題的角度，和拜登時代的價值聯盟敘事，存在明顯差異。（延伸閱讀：美軍遠在9500英里之外 特朗普明確對台獨亮黃燈）

特朗普曾表示美國跟保險公司沒兩樣，認為台灣應該付給美國「保護費」。（Reuters）

因此，賴清德的講話內容顯然試圖去回應特朗普帶來的不安，他在談話與記者會中不斷強調台灣不是麻煩製造者、台灣維持現狀、台灣增加軍費、台灣願意軍購，強調台灣是民主陣營可信賴夥伴等，整體看起來，反倒很像一場對華府的戰略簡報，重點只有一句話：台灣很聽話，還望特朗普垂憐。

但問題是，賴清德還在謹小慎微回答華府的舊問題時，特朗普早就已經在問新問題。

用白話來說，過去美國對台灣的提問主要是「台灣有沒有自我防衛決心？」「是否增加軍費？」「願不願意承擔更多責任？」這些問題，賴清德回答得很完整，甚至可以說相當標準。但特朗普現在問的，已經不是這些，特朗普實際問是另一套問題，是台灣值不值得美國承擔風險？台灣會不會把美國拖進一場不想打的戰爭？美國對台支持，究竟是戰略資產，還是戰略負擔？

可以說賴清德作為考生，完全雞同鴨講。例如賴清德還在回答「美台是不是好盟友」，特朗普問的卻是「台灣值不值得我繼續投資」？前者是責任分攤，是傳統華府思維，後者是成本計算，典型的特朗普式交易思維。這種錯位，才是賴清德最新談話要令台灣不安的地方。

2023年7月，特朗普在接受媒體專訪時，也曾對美國出兵助台灣表示有所保留，並斥台灣搶走美國半導體工作：早該阻止。（Fox News截圖）

此外，比錯位更拖垮的是，當賴清德越努力想證明自己不是麻煩製造者時，他就越下定決心要去把台灣立場講得更清楚。如見他需要定義什麼不是台獨，需要去解釋什麼是現狀，還費盡說明台灣主權定位，深怕說得不夠清楚，但結果反而因為他講得越清楚，政治的模糊空間就越少，也越迫使華府要去重新檢視台北口中的現狀到底是什麼意思？是否還是美國願意支持的那個現狀？（延伸閱讀：台灣方案怎麼談．三｜維持現狀失去條件 「台灣方案」才無法迴避）

是以，賴清德就職二周年談話最大的問題，不是他哪一句說得太硬，而是整套論述不只「獨性未減」，還停留在舊時代。諸如民主價值、共同安全、軍購，這些語言在過去十年確實有效，但特朗普習慣的另一套語言，是風險、成本、交易與美國優先，但這些看來看去都不在賴清德的關注範圍之內。可以說，賴清德與特朗普都在談台灣安全，但本質根本不是同一件事。

就以各界關注的美台軍購為例，賴清德把對美軍購視為維持和平的必要工具，這是台灣熟悉的安全邏輯，但特朗普看待軍售的方式，顯然更接近交易籌碼。台灣以為自己是在繳保護費，特朗普卻可能把這筆保護費放上談判桌，作為與北京交換利益的一部分，這才是台灣真正需要警惕的新現實。

因此，真正的問題不是賴清德有沒有維持現狀，而是他所定義的「新現狀」，華府願不願意替他背書。如果美國要的是模糊，但台灣給出的卻是定義，又若特朗普要的是台灣不找麻煩，乖一點、穩定可控，賴清德聽完之後卻是勇往直前，一再給出清楚的政治宣示，那麼未來美台之間的摩擦只能夠是趨向白熱化。

總結賴清德就職二周年的談話，不只是周年施政總結，而是拋出一套「新的現狀說明書」，台灣內部或許覺得理所當然，北京自然視為挑釁，但華府看完之後，恐怕只會開始問更多問題。