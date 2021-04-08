國徽與國民黨黨徽相似　台內政部報告稱國民黨應「適度調整」

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-04-08 18:19

台灣立法院1月召開臨時院會時，時代力量立院黨團向內政部提案，指現行台灣的青天白日國徽與國民黨黨徽相似，要求內政部應針對是否需要更改進行評估。 內政部的評估報告提早在周四（8日）出爐，表明國徽的運用廣泛，在國際間有一定之識別度，相關政黨的標章，宜應時代的變遷，「尊重象徵國家的國徽，適度調整其標章，以與國家象徵有相當的識別度」。

時代力量當時主張，有鑑於現行國徽和國民黨黨徽的外表難以區別、有混淆之疑，世界各國的國徽多以國家特色、文化傳達國家精神，「台灣現行的國徽不能彰顯國家意象」。時代力量稱，為了使台灣人民有足以傳達國家精神的意象圖騰，要求內政部評估是否有需要更改現行國徽的必要性，以及相關的修正機制。

台灣國微、國旗與國民黨的黨旗、黨徽十分相似。（楊騰凱攝）

報告甫開首就表明，「台灣歷經漫長黨國不分的威權統治後，民主化的程度受到世界的肯定」，英國《經濟學人》所屬機構「經濟學人資訊社」（EIU）公佈2020年民主指數，台灣在167個受評比國家地區排名第11，高居東亞之首，被讚美為「亞洲民主燈塔」。

報告稱，台灣國徽與國民黨黨徽類似，有其歷史原由，惟時至今日，黨國不分的時代既已過去，政黨亦大量增加且朝多元發展，「相關政黨的標章，宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整其標章，以與國家象徵有相當的識別度」。

報告更稱，台灣國徽與國民黨黨徽類似雖有其歷史原由，但「國徽做為國家的象徵，自有其凝聚國人情感之莊嚴意涵，不應輕易修改，反觀政治團體或政黨之象徵物，可隨着局勢變更、社會脈絡，則宜適時調整」。

（綜合報道）