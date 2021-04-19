台灣統派新黨內鬨　「理念派」與「選舉派」之爭釀公開決裂

撰文： 楊騰凱 最後更新日期： 2021-04-19 18:35

在台灣統派立場鮮明的新黨，如今內部分裂成堅持兩岸統一的「理念派」，以及認為選舉策略應該靈活的「選舉派」，而雙方「內鬨」引爆的關鍵點，則是台北市議員李慶元今年一月回鍋新黨。新黨理念派認為，李慶元早年雖是新黨一員，但後來不僅與民進黨在選舉上合作，甚至還支持「台獨課綱」，可謂與新黨理念背道而馳，實在難以接受。新黨理念派的代表人物，新黨榮譽主席郁慕明更於率團當地時間4月19日召開記者會痛批此案，並當場宣佈辭退榮譽主席頭銜。

不滿新黨迎回曾與民進黨合流的台北市議員李慶元，新黨榮譽主席郁慕明4月19日召開記者會，宣佈辭退榮譽主席頭銜。（吳逸驊／多維新聞）

根據新黨理念派代表人物，「21青聯機」發起人王炳忠、林明正、蘇恆4月19日所發佈的新聞稿，他們表示，現任新黨主席吳成典領導的新黨，以「迎回李慶元，就能在台北市議會成立黨團」為理由，令李慶元得以回鍋。然而李慶元曾背叛新黨加盟民進黨，為支持蔡英文的投機者背書，不僅是敵我不分，更是顛倒黑白。

新聞稿將李慶元形容成「與台獨首領蔡英文同台競選的叛徒」，更強調李慶元回鍋一案引發新黨老、中、青三代眾多黨員譁然，聯名請求新黨黨中央議決，沒想到黨部竟在李慶元拒絕給出任何説明的情況下，徑自做出李慶元回覆黨籍的決議，「與台獨分子成為同志，是可忍，孰不可忍」。

新聞稿指出，當年新黨力戰街頭，力促馬英九政府修正教科書，正是李慶元為獨派學生撐腰，護航民進黨的台獨課綱，如今吳成典的新黨竟奉李慶元如「救世主」，放任此等投效台獨的叛徒，將來為了「選舉考慮」，又會有多少「變色龍」、「雙面人」都成為新黨的「救世主」？

林明正（左）、蘇恆（右）舉出民進黨2016年的選舉文宣，指李慶元（圖中右下）曾以無黨之姿與民進黨合流，進行選舉串聯。（吳逸驊／多維新聞）

此外，林明正也於記者會現場表示，新黨路線已經開始挪移，一年前左右，新黨內部開始有人公然説新黨路線應該走向反共，吳成典主席的會議，也有人主張新黨應該反共，原本以為談反共是為了選舉考慮，可是當李慶元回來，才發現不是為了選舉這麼簡單，反而是向台獨投降妥協。林明正更指出，吳成典接受媒體專訪時，提出了給蔡英文的建議，可以主張「未來一中」，可是依照新黨的主張，兩岸現在應該就屬於一個中國，哪裏會有「未來一中」存在？所以他們必須站出來，質疑新黨黨中央的所作所為。

郁慕明則於記者會現場痛訴，對於此次事件，媒體問他是不是打算退黨？但這怎麼可能呢？新黨的理念與主張是我們要去支持的，我們應該要維護這個黨，而不是退出。然而這一年多下來（郁慕明卸任新黨主席後），新黨的兩隻腳，一隻是「統」，一隻是「清廉」，但新黨現在的領導人已經變質，這段時間沒有了「統」，還接納反共分子及台獨人士，不再堅持新黨理念，出賣了靈魂，為了選舉、選票，而追隨「獨」的立場，甚至清廉也沒有了，這個黨正面臨存亡之際，必須要面對。

郁慕明現場宣佈，新黨榮譽主席的頭銜可謂毫無榮譽可言，4月19日他正式發函給吳成典，表示自己退回、不接受新黨榮譽主席的頭銜，並對榮譽主席的頭銜引以為恥。

同樣出席記者會的新黨2020年台灣總統大選參選人楊世光則感嘆，新黨在30年前是台灣菁英政治家的理想實現平台，如今卻成為台灣垃圾政客的資源回收站，曾長期具有理想的新黨，已經向現實低頭，假如是向利益低頭，那將更不應該。