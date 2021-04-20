台灣統派｜新黨內鬨白熱化　主席吳成典：不能讓統一把人民嚇跑

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-04-20 20:00

新黨榮譽主席郁慕明及黨內「21青連線」發起人王炳忠、林明正、蘇恆等，當地時間4月19日上午召開記者會，炮轟現任新黨主席吳成典領導的新黨。它們認為，新黨以「迎回台北市議員李慶元，就能在台北市議會成立黨團」為由，開方便之門讓李慶元回鍋，可是李慶元曾背叛新黨加盟民進黨，為支持蔡英文的投機者背書，此舉「不僅是敵我不分，更是顛倒黑白」。

郁慕明更以公開信致吳成典，該信名為「榮譽主席無榮譽可言」，措辭強硬，強調要退回榮譽主席頭銜。對此，吳成典遂於4月19日下午召開記者會反擊，吳表示，新黨從未偏離理念。

吳成典首先就李慶元回鍋新黨一事進行説明，他表示，自己在當選主席後，2020年2月17號就任主席，有人好意來跟他説，目前新黨的台北市議員只有兩席，李慶元回去新黨，就可以增加黨團辦公室，他一聽就覺得非常高興，氣勢低落的情況下，老朋友願意回來是雪中送炭，李離開新黨的時候有些不愉快，他也不敢答應。吳成典指出，曾針對李慶元回鍋案，兩次跟郁慕明報告，兩次跟新黨全委會報告，而他也坦承，第一次跟郁慕明協調的時候，郁慕明確實覺得不妥。

吳成典表示，在挑選台北市議會黨團辦公室的過程，李慶元將返回新黨的消息走漏，雜音出現，全委會里面就有人提出送（李慶元返回新黨案）廉勤會——新黨最高檢察單位，他也應大家的提案送廉勤會處理，廉勤會是獨立的。

新黨主席吳成典4月19日下午召開記者會，反擊新黨榮譽主席郁慕明及黨內「21青連線」發起人王炳忠、林明正、蘇恆等人。 （吳逸驊／多維新聞）

吳成典説明，廉勤會為了李慶元案開了四次會，第四次會的時候，決定按照黨章，即使被開除黨籍，兩年後都可以加入新黨，李慶元的事情已經超過兩年，至於李慶元回鍋可不可以馬上升任全委會委員要再斟酌，也把這議題列入4月24日全委會的討論案第三案。

至於王炳忠等人指控李慶元「台獨反共」，吳成典回應，以他了解，李沒有台獨言論和反共言論，李一心一意想做「小市民的代言人」，絕對沒有「他們」指控的不堪。

吳成典亦對郁慕明的公開信進行回應，他稱，他覺得萬分感慨跟遺憾，他絕對沒有半點噁心跟不敬，或許因為相處太熟，沒有這麼禮貌客套，他也從來沒有忤逆榮譽主席，如果他有錯他要表示歉意，怎麼可以讓他的榮譽主席感到沒有榮譽，這是他修身養性不足的地方，郁慕明用詞這麼重，他覺得非常難過，但絕對沒有像信上講的沉重。

吳成典重申新黨理念，他強調跟他共事的人一定要了解新黨理念，他重申，新黨主張兩岸和平統一，新黨認同「一個中國」，新黨認同「九二共識」，新黨認同「一國兩制台灣方案」。

被詢及王炳忠等人分類新黨有「理念派」、「選舉派」、有眾多黨員退出新黨等，吳成典駁斥，沒有退黨問題，「理念派」跟「選舉派」是「某些人」的分法，哪有人光有理念而不選舉，有這樣的黨嗎？也沒有黨是只有選舉，沒有理念的，沒有理念，他怎麼會加入新黨的活動？他用盡他所有的努力，讓小三通上路，有任何一個人加入新黨是沒有理念的嗎？兩岸一定要和平統一，但不能讓統一把人民嚇跑，但同時，天下也沒有一個黨可以靠理念活下去。