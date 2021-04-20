台富豪中風找親家奶奶助照顧　日久生情發生關係終家變離婚

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-20 08:45

外母竟變小三！一名單親媽媽靠著家傭將2名兒女撫養長大，孩子長大後也相當爭氣，但女兒嫁給一間貿易公司富二代卻遇到親家公中風，商量後決定由她協助照顧，沒想到雙方居然日久生情發生性關係，最後索性一起搬出去同居。

民俗專家周映君在節目《新聞挖挖哇！》中透露，50多歲婦人在年輕時喪夫，好不容易靠著家傭將孩子拉拔長大，兒子當上公務人員，女兒進入一間外商公司工作後嫁入豪門，未料過不久親家公突然中風，加上當時台灣還沒有外籍看護，只能由親家母照顧，然而從小養尊處優的她，根本受不了這樣的生活，每天不斷碎念，導致親家公忍無可忍向兒子抱怨，經過討論後決定請婦人到家中幫忙。

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沒想到狀況並未變好，親家母因長期關在家情緒不穩，不僅時常責備婦人，甚至藉故抱怨，對此，親家公相當愧疚出言安慰，隨著相處時間變多，兩人竟日久生情，還發生性關係。親家母得知真相後氣得呼了婦人一巴掌，更把家裡鬧得雞犬不寧，然而脾氣很倔的親家公未因此放棄，最後堅持簽字離婚，行李收一收和婦人搬出家裡同居。

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