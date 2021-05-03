撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-05-03 19:30

台軍漢光37號演習電腦兵推，剛剛在4月30日結束。台防部雖然發佈消息，認為演習「採用『複合式兵棋推演』模式，依敵情威脅及作戰進程實施防衞作戰重大軍備議題圖上兵推，再將所獲結論輸入電腦兵棋系統進行交戰。兵推時間延長至八天七夜，並將戰備整備、全民防衞、城鎮作戰及縱深守備等均納入想定狀況。」 同時，台軍在漢光兵推後，也獲得結論，認為「全民總力、軍事動員、戰力保存、整體防空、資電作戰等，均將納入7月實兵演習重要驗證課目，並據以修訂『固安作戰計畫』，實質提升台軍整體防衞作戰戰力。」

台軍自認漢光演習電腦兵推加上表演性質濃厚的實兵操練，已經能夠涵蓋所有敵情想定，美方看法則不盡然同意。（陳宗逸／多維新聞）

看似前景一片美好，演習順利成功，結果又是藍軍（台軍）成功擊退紅軍（解放軍）的戲碼。此次噱頭在於納入解放軍新服役之075型兩棲突擊艦等最新攻台武力等參數，納入電腦兵推程式中，增加台軍抵抗難度。台防部説明有模有樣，且官泄不少有利自己的資訊作為內宣，讓外界以為台軍已經做好準備。

演習過程中，由美國在台協會（AIT）「聯絡事務組」與「安全合作組」（原「技術組」）所邀請之特定美方現役軍官共同觀察的結果，傳出聲音認為，台軍將整個戰況想象過度美好，且戰力轉移、戰力保存等作業不切實際，台軍也未進行有意義的演練，未來台軍、特別是空軍戰機，將躲不過解放軍第一擊後的衝擊，戰力歸零。

美方人士認為，台軍戰機在解放軍攻勢中幾乎沒有效能，因為起降補給都有問題，而台軍在失去所有戰機戰力後，整個台灣空域將有大量的導彈四處亂飛，美軍軍機即使想馳援也無法到達特定空域。

美方人士認為，台軍自制的防空導彈，多半為山寨品，也無與美軍或者北約盟軍的敵我識別能力，一旦開戰將造成外軍馳援台灣的強烈負擔。（台灣國防部提供）

美方人士表示，台軍從未認真考量機場抗炸能力的問題，也從未由實戰角度去認真演習機場抗炸情境，所謂演習多半為表演性質的操演，即使曾經有美軍顧問團在數年間幾次親臨指導，也僅止於上課聽令，並未年年、月月實際操作，而此種敷衍作為，一旦實戰降臨，台軍空軍基地機場將面臨大半毀損的窘態，台軍戰機即使起飛，也無法降落補給，空軍戰力將在解放軍第一擊發動後急速毀滅。而台軍在東部二處地窖洞穴基地，也將是解放軍從太平洋台灣東岸打擊的重點目標，解放軍年年飛越台灣東部沿海與太平洋沿岸，「絕對不是塑膠！」

美方觀點認為，台灣一旦承受解放軍第一擊重創，空軍將在也無能力起降補給，空優將由解放軍所拿下，而美軍馳援相對困難。（台灣國防部提供）

一旦台軍失去空優，而海上艦艇大半目標不是被第一擊摧毀，就是後撤保存戰力，依據台軍歷來的保存戰力演練，台軍艦艇就是退到太平洋第二島鏈，至關島甚至夏威夷去。而如要反攻回台灣，則要在美艦率領下反攻，台軍老舊艦艇無法在第一擊後，順利回防獨自反攻台灣。而此時海軍艦艇的存活，端賴美國的態度而定，並未操之在己。

美方評估，一旦開戰，要在第一時間馳援台灣，不論空路海路都有極高風險。（U.S.A.F.）

美軍方面最擔心的，就是一旦台軍戰機無法升空，空優由解放軍軍機所奪，則台軍唯一能夠使用的戰術，就是大量的防空導彈漫天飛舞。而這批導彈包括美製、也包括台灣自制，都被納入不同管制系統管制，台軍自制導彈，如天弓系列、陸射/海射劍二系列等長、中程導彈，使用台軍自制敵我識別系統，並未與美軍連線，一旦這批導彈在台灣領空四處飛舞，則連美軍戰機也無法靠近台灣周邊空域，以免被誤擊。

由於台軍對海導彈火力網相當密集，且並無與歐美盟國有相互敵我識別系統的訓練與溝通，要接近台灣海空域是相當危險的事情。（Indo-Pacific Command）

而數量高達700枚左右的愛國者PAC-2+ GEM和PAC-3/PAC-3 MSE則專事對付彈道導彈、巡航導彈以及高價值戰機，雖能夠與美軍產生敵我識別效能，不過在密集彈幕的空域中，美軍戰機也很難在此處發揮戰力。此外，台軍擁有數量龐大的陸射對海導彈，在缺乏海上艦艇、空中平台的狀態下，也會發狂猛射，而此批導彈多半為台軍自制的雄風2型、雄風3型等自制導彈，也與美軍無敵我識別資訊交換，美軍艦艇即使想馳援台灣、甚至接近台灣海域，也會凜於台製導彈四處狂射，而無法接近台灣。