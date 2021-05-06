專訪｜前高層張雅屏：當家三年連狗都嫌，要把國民黨弄好很不容易

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-05-06 19:00

多維新聞網訪問國民黨前副秘書長張雅屏，詢及其對於前國民黨主席朱立倫在國民黨主席選舉中組織動員力量，他直言他不評論，因為每個人有他不同的秘訣。 張雅屏説，朱立倫去拜訪很多人，能不能產生效果真的不知道，朱目前並沒有形成競選辦公室的樣態，是有人在幫他，不過有人擔心他接觸的，國民黨中央、秘書長李乾龍也都在接觸，黨員投票結構拿出來看才能知道意義在哪，有人一直在想像朱立倫好可怕，「其實沒那麼可怕」。 訪問內容經編輯後於《香港01》轉載。

頻繁走訪是為了維持「想像」

張雅屏打趣地説，國民黨智庫副董事長連勝文也在走訪啊，為什麼不怕連勝文？ 「連勝文更有錢耶」，簡單講連勝文不像朱立倫有2024年台灣總統大選的「被期待感」。

他指出，他在看地方政治人物（走訪）跟真正投票結果，產生最大落差的是馬英九跟王金平選黨主席的那次，國民黨主席有競爭的選舉就這麼幾次，馬王一次，再來是2016年前主席洪秀柱參與的補選，接着是2017年的國民黨主席正式選舉，以及後面兩次都有競爭的。

國民黨前副秘書長張雅屏5月3日接受多維新聞網訪問，他認為，政治人物回應選民的期待，是為了滿足「想像」。 （吳逸驊／多維新聞）

從有競爭的選舉來看，越是黨中央或黨的系統支持的人都越不好，「當家三年連狗都嫌」，有做事情一定會產生（埋怨），除非把國民黨弄到爛到人家不願意接，要把國民黨弄到好是很不容易的，一定得罪人，有人曾經在他上節目的時候問他認為前高雄市長韓國瑜該不該出來，他回「該啊！身為一個政治人物回應支持者跟選民的需求，不該回應嗎」，當不當選是另一回事，純粹以政治人物角色是該回應，讓選民或認同者能夠有一個想像，「他們這些人的走動都在維持想像，甚至在創造想像。」

國民黨民調回温或為「自然現象」

多維新聞網詢問，追蹤台灣媒體的民調後，發現現任主席江啟臣接手國民黨後的正向評價從原來的兩成，提升到近期的三成多，且積極推動「反萊豬公投」跟「公投綁大選」公投，是否象徵江成功讓國民黨基本盤迴穩外，同時也意味着江有意讓國民黨從街頭再起？

張雅屏反問，那過去有沒有公投？國民黨從選輸開始慢慢爬起來是不是「自然現象」？還是説不同人才會有不同結果？

他接着説，一個輸掉的政黨後來因為執政黨夠傲慢、出狀況讓在野黨的期待被增加，還是因為在野黨發揮強大的監督力量，讓人民看到這個執政黨醜陋的一面？他傾向看「政黨認同度」，因為政黨認同度跟偏好度有點落差，民眾會因為討厭民進黨而接受國民黨，但在認同上很難「再認同」，了不起退回到無黨或不選擇，國民黨的認同從過去都一直有兩到三成，到現在民進黨（認同）拉到四成，國民黨降成兩成左右，有人説因為是年輕人偏獨，偏獨怎麼可能認同國民黨，在他看來很多民眾是藍綠都不認同，不是「藍掉綠漲」，而是無政黨認同者變多。

國民黨中常會前，黨主席江啟臣與中國廣播公司董事長趙少康握手問好。 張雅屏認為，江啟臣沒有經歷過最坎坷的時候，江走的是前人鋪好的路。（吳逸驊／多維新聞）

張雅屏提醒：聲量如風 一颳就走

張雅屏提到訊息傳播的部分，表示黨是「黨員組織」，黨員有能力，幹部有能力，遠比中央黨部的人有能力重要，因為黨員能夠把訊息連接起來絕對比一個黨工強，應該要重振這樣的訊息傳播的通路，因為沒錢而不用，難不成要重建一個通路嗎？重建也要錢，尤其媒體掌握在民進黨手上。

張雅屏直言，國民黨現在強調網路、強調聲量，當中也有負評和正評，這跟風一樣，一颳就走了。他提醒，政治人物的辦公室跟政黨最大的不同是，政黨要的是持續經營且有基本理念跟方向，才能夠吸引黨員跟隨，而不是一群「政治人物的集合體」，政黨當然也是政治人物的集合體，但基本上政治人物比較像是「外圍觸角」，政治人物不應該成為核心價值．不會告訴別人國民黨的核心價值是如何讓政治人物當選吧？如果根本不認同國民黨的核心價值，為什麼還依附國民黨，原因很簡單：因為國民黨有票。