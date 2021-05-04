蔡英文獲2020年麥凱恩獎　HFX：華語世界最有權勢女性政治人物

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-04 11:49

哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum，HFX）早前傳出有意頌獎予台灣總統蔡英文，惟遭加拿大政府施壓叫停，否則撤走贊助。 不過在加拿大國會和總理杜魯多（Justin Trudeau）相繼表態支持HFX後，HFX終於在今日（4日）宣布蔡英文為2020年麥凱恩公共服務領袖獎（John McCain Prize forLeadership in Public Service）得主。

據了解，作為全球最具聲譽的防衛事務論壇之一，第13屆HFX論壇年會訂於11月19日至21日在加拿大哈利法克斯市舉行，其將是HFX第3度頒發麥凱恩獎，而對上一次的2019年，該獎由香港公民示威者獲得，以嘉勉其為推動民主改革而抗爭。

HFX is proud to announce the winner of the 2020 John McCain Prize for Leadership in Public Service. https://t.co/mXZO07sbXy — Halifax The Forum (@HFXforum) May 4, 2021

今日，HFX正式在Twitter發布影片，宣布蔡英文獲獎。HFX在影片介紹蔡英文為台灣首位女總統，並是華語世界最有權勢的女性政治人物。影片提到中國大陸持續威脅台灣，並指蔡英文去年連任，是台灣社會向大陸傳達無懼於逼迫的清楚訊息。影片又提到台灣抗疫成就斐然，卻受大陸阻撓而無法參與世衛（WHO）等。最後，影片以蔡英文稱「台灣人民為自身民主感到驕傲」作結尾。

其後，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文很榮幸獲得此獎項，但她的獲獎並不是代表個人，而是屬於全體台灣人民的榮耀。蔡強調，民主自由就是台灣立足世界的最好獎章，台灣成功防疫，也證明團結的台灣，是有能力貢獻全世界的良善力量。

蔡英文回應獲獎時表示，民主自由就是台灣立足世界的最好獎章。（蔡英文Facebook）

今次蔡英文獲獎的過程並不順利，上月，美國政治新聞網（POLITICO）曾刊出報道，稱HFX有意頒發麥凱恩獎給蔡英文，但加拿大政府因擔心會激怒北京當局，故施壓叫停，否則會撤走贊助。後來，加拿大眾議院上月14日無異議通過保守黨眾議員、影子外交部長莊文浩（Michael Chong）的提案，同意蔡英文是麥凱恩獎理想人選。總理杜魯多亦表態會持續贊助HFX，他並主動加碼指出，他一直都支持台灣有意義參與國際多邊論壇，加方也會持續強化與台灣的貿易及雙方人民的關係。

（綜合報道）