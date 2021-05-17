台士兵PO文呻「美方能喝瓶裝奶」意外揭美軍進駐？　台媒：已證實

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-17 14:32

台灣新竹湖口陸軍訓練北區聯合測考中心（北測中心）一名士兵，4月在社團「靠北長官」爆料，因為美軍的入駐而業務量大增，忙到「連午休都沒有」，爆料者還說 : 「明明付一樣的錢，為何美軍可以喝瓶裝牛奶，我們的阿兵哥就要可憐喝粉泡牛奶?」 對此，台灣陸軍司令部周日（16日）表示「不予評論」。但《聯合報》引述不具名基地官兵稱，證實大批美國官兵進駐北側中心。

《聯合報》報道指，月前進駐的美國陸軍安全合作旅官兵（SFAB），任務包括觀察台灣陸軍聯合兵種營下基地測考狀況，協助指導戰訓。

據報道，此案由台灣陸軍教準部與美軍太平洋司令部共同推動，並由曾任沙烏地阿拉伯武官的教準部副指揮官景耀宗主導，在台灣新冠肺炎疫情尚未加劇的月前，大批美國安全合作旅官兵進駐北測中心，編組涵蓋各兵科，以顧問身份觀察正在下基地的聯合兵種營遂行地面作戰與海空通聯相關作為，並實施指導建議。

報道指，在陸軍教準備與美軍太平洋司令部共同推動下，大批美國安全合作旅官兵進駐北測中心。（示意圖／北測中心）

陸軍聯合兵種營新編成海、空軍聯絡官、防空排與使用無人機的偵蒐排，但許多部隊如無人機、肩射剌針都仍是有編無裝，除地面部隊移動速度外，空援申請與作戰區通聯是否暢通，研判都是美軍觀察重點。這是美軍首度實地參與聯兵營運作。而對於美軍會否留到7月參與漢光37號演習實兵驗證觀察，軍方不願證實。

相關部隊曾駐紮阿富汗

美國陸軍有5個現役「安全合作旅」，另有1支在國民警衛部隊的安合旅。每個旅約有600餘名官兵，過去輪訓任務都聚焦在阿富汗的平叛任務，如今美軍退出阿富汗，安合旅訓焦點轉向印太地區。而根據美國陸軍第五安全合作旅（5th SFAB）Facebook專頁近期披露，該旅3月起配屬到印太司令部，4、5月起陸續前往印尼、菲律賓等，協助當地陸軍等合作夥伴「學習作戰新策略、技巧與程序」。

圖為美軍安合旅官兵4月指導菲律賓部隊戰訓。（美國駐菲律賓大使館）

報道引述台官員指出，美軍安合旅官兵以顧問身份來台，依規定經14日檢疫，平時在營活動，受命不輕易外出；而安合旅來台除有專案經費補助，也有美軍主副食費交予台方支應，額度與台軍部隊不同，足以支應早餐食用罐裝的「冰牛奶」；而台灣基層部隊的牛奶為求量大，都是以合格奶粉熱水沖泡的「熱牛奶」，品質符合可口衛生安全標準。

美國《星條旗報》網站去年11月20日曾以「美國陸軍安合旅進行訓練，將開始常駐印太地區」為題報道表示，美陸軍第五安全合作旅正在進行輪訓，為印度洋、太平洋地區的夥伴提供顧問支持做準備，而美軍希望在印太地區獲得立足點以對抗中國大陸的影響力。

（聯合報）