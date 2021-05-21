蔡英文五周年｜台學者趙春山：兩岸沒努力改善關係　要作最壞準備

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-05-21 21:00

近來台灣疫情大爆發，不到兩周破千例，蔡英文連於5月20日執政五周年的文告都取消。針對蔡英文執政末期的兩岸關係發展，台灣亞太和平研究基金會首席顧問趙春山接受多維新聞採訪時指出，原以為兩岸可以透過疫情互釋善意，沒想到關係「不進反退」，兩岸關係改善最好的機會已經過去了，2022年台灣要選舉，大陸有二十大，關係會繼續往下掉，兩岸應該往最壞的方面去準備。

趙春山表示，原本他預估這一年是兩岸改善關係的最好機會，因為沒有選舉，又能透過疫情釋出善意，但如今他對兩岸關係越來越悲觀。（吳逸驊／多維新聞）

針對蔡英文以817年萬票連任後，執政一年來的兩岸關係發展，趙春山表示，原本以為兩岸可以透過防疫合作來改善關係。但實際上不但沒有改善關係，反而因為疫情關係，讓雙方關係不進反退。

他指出，原因之一是兩岸關係不是雙方的工作重點，從口罩風波，到疫苗問題，因為雙方沒有溝通管道，反而引起很多誤解。還有台灣內部許多人不願改掉「武漢肺炎」稱呼，讓雙方關係不但沒改善，反而更糟糕。

其二，對於台灣想參與世衞大會（WHA），大陸還是當作台灣想「以疫謀獨」，而這本來是大陸展現善意的機會。

趙春山表示，第三是美中關係，拜登政府對中國大陸的政策逐漸明朗，也會影響台灣。台灣現在就是看美國，兩岸沒辦法繼續往前走，外界因素不只是一個助力。

他説，「我也贊成大陸疫苗入台，但台灣老百姓很容易被誤導，尤其在大陸阻擋台灣加入WHA、軍機繞台等情況下」。簡單來説，雙方都沒有在努力改善關係。

至於蔡英文剩下三年時間的兩岸關係走向，趙春山表示，現在看來是越來越悲觀，看不出雙方有想改善關係的動力，大陸不可能在九二共識讓步，明年又是中共二十大；台灣則接下來是公投，明年又是地方選舉，蔡英文也不可能在兩岸關係讓步。反而中美關係成為最大變數。

面對大陸國台辦的疫苗善意，陸委會以「不必假好心」強力回應，兩岸防疫合作幾成死局。圖為陸委會主委邱太三。（中央社）

他強調，改善關係最好的機會已經過去了，兩岸關係未來會繼續往下掉。近日港府暫停運作駐台經貿辦就是一個訊號，大陸連香港做為兩岸溝通中介的窗口都不要了，「兩岸現在應該往最壞的方面去準備了」。在2022年中共二十大後，台灣今後面對的主要壓力不是「反獨」，而是「促統」。