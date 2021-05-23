台女星采子雙劈腿被解約　發律師信求復出：事前未獲通知深感錯愕

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-23 15:00

台灣女星采子（謝采紋）因劈腿被前東家「原音兄弟」解約，稍早「原音兄弟」突透過IG表示收到采子的律師函，要求繼續履行雙方的合約，於是再度強調彼此合約已經結束。采子在律師函中提到從未同意終止合約，也有誠意按照合約內容履行工作，引起多數粉絲不滿，轟說「刷新我三觀」、「臉皮可以厚成這樣」等等。

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采子昨（22號）晚開Clubhouse，表示自己只是想唱歌，然後帶來自彈自唱的演出，被疑似為復出試水溫，吸引3千多名網友上線。她上個月劈腿何孟遠之後，也扯出和老闆邱鋒澤祕密交往的真相，隨後自行發文道歉、宣布退出《全明星運動會》第二季，接著不再更新社群網站動態，直至5月9日當天《全明星運動會》第二季播出替補隊友的內容，神隱24天的她終於發聲，還說要好好反省、改正過錯，成為更好的自己。

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而據「原音兄弟」發文內容，可以看到采子在5月11日發出律師函，提到108年8月1日跟「原音兄弟」簽署經紀約，到期日為111年7月31日，但「原音兄弟」在110年4月16日單方面表示終止經紀合約，自己事前未獲任何通知，深感錯愕。

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不過對於采子的律師函，「原音兄弟」表示公司與謝采紋（采子）小姐雙方已確認謝采紋小姐違反與本公司合約規定，並有相關影片、文字佐證，謝小姐同意接受公司一切懲處決定，故本公司發道歉聲明並宣布解約，雙方確認已結束合作。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

原音兄弟聲明公告： 本公司收到謝采紋小姐委託律師事務所寄的律師函 要求本公司繼續履行雙方合約 惟在今年四月十五日 本公司與謝采紋小姐雙方已確認 謝采紋小姐違反與本公司合約規定 並有相關影片、文字佐證 謝小姐同意接受公司一切懲處決定 故本公司發道歉聲明並宣布解約 雙方確認已結束合作。 因陸續仍有廠商來信詢問工作邀請 本公司再次聲明 謝采紋小姐（藝名：采子）已非原音兄弟旗下藝人 亦非本公司員工 請各位合作夥伴、廠商知悉 對於與謝小姐的後續問題 本公司也委由（台灣）律師處理中 在疫情期間，也請大家落實防疫 讓我們一起努力，共度這個非常時期 謝謝大家

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