台灣疫情｜確診人數達3862鬧市變死城　民眾轉戰郊區塞爆陽明山

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-23 14:30

台灣疫情持續爆發，當地流行疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，希望市民在這周的周末假日，盡量待在家並減少移動。其實自上周六台灣本土病例大爆發以來，雙北市民就主動「自主封城」，經過這一周，多數的台北市民依舊嚴守防疫政策，今天是三級警戒之後的第一個周末，台北東區信義商圈，人車稀疏，宛如一座空城。

據台灣疾管署資料顯示，截至23號00:30當地本土確診人數達3862，當地市民卻無視疫情「塞爆陽明山」（點圖放大看數據圖表及陽明山即時影像👇👇👇）

今適逢周六，以往周末人山人海的信義區、中正區及西門町商圈等在市民團結抗疫下成了空城，空蕩就像是農曆春節時的台北市。走一趟信義區，發現101大樓、新光三越百貨周邊人潮銳減，少了車流與行人，平時萬人空巷的步道也變得空蕩蕩。

台北車站為交通樞紐，不少旅客會在此上下車，如今車站內外也難得靜悄悄；而疫情最嚴重的萬華區內，包括西門町、萬華車站和龍山寺等，也幾乎空無一人，只有零散幾個人在街上走動，連車輛都寥寥可數。

相關圖輯：台灣疫情｜直擊台北市周末景象 信義區繁華鬧市破天荒變冷清空城（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

另外，雖然台灣內政部日前宣布，陽明山國家公園戶外遊憩據點，若為單一出入口，除維生等必要性外，全面關閉，山屋與生態保護區除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，山屋全面關閉並禁止人員進入國家公園生態保護區，已獲得許可進入者，其許可證自動廢止。

但仍有市民搶上山，根據陽明山國家公園的停車場即時影像，冷水坑停車場幾乎已經停滿，車輛不斷進出，許多遊客上山踏青，還有不少人沒戴口罩，有別於市區內冷清的氣氛。

同場加映：台灣疫情｜萬華茶室兩人確診 被揭內裏酒池肉林 女子脫衣任客摸（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14 + 14 + 14

延伸閱讀：

今本土「校正回歸」400例啥意思？ 網友一面倒酸：台灣首創

請來裝冷氣的師傅「飲料、便當」貼心嗎？過來人分享殘酷經驗

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】