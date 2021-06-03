鴻海與台塑傳出「強強聯手」　進軍電動車產業只欠「東風」？

撰文： 衛木槿 最後更新日期： 2021-06-03 21:00

根據台媒《經濟日報》報道，台灣科技、傳產兩大龍頭鴻海與台塑將聯手在電動車領域合作。報道指出，台塑集團高層證實，鴻海董事長劉揚偉率隊拜訪台塑企業管理中心常委王文潮。消息人士還透露，台塑集團近年在電動車動力電池發展有成，劉揚偉此行，主要希望借重台塑集團相關能量，補足鴻海集團發展電動車事業最關鍵的拼圖。

鴻海與台塑皆為台灣前十大企業，這次首次公開宣告在電動車產業合作。圖為2020年台灣前十大企業排名。（截圖自台灣地區企業排名Top5000網頁）

事實上，鴻海近期全力發展電動車。2020年10月，「鴻海科技日」上，劉揚偉首次喊出2025年電動車市佔率要達1成；而鴻海成立的電動車開放平台「MIH」目前集結1,600多家國內外科技與傳產廠商，外商如意法半導體、德儀、Arm、陸寧德時代；台企如華碩、廣達等都在其列。

此外，鴻海也與其他電動車廠合作，自2020年以來已經宣佈與飛雅特克萊斯勒（FCA）簽署合作協議，籌組合資公司，並與台灣裕隆合資「鴻華先進」，同時宣佈跟中國車業龍頭吉利控股合資，又替拜騰、法拉利未來代工造車。近期則是與電動車品牌Fisker簽署合作備忘錄，雙方將合作開發全新的車輛產品，預計年產量將超過25萬輛。

另一方面，台灣傳統石化大家的台塑集團近幾年受到中美貿易戰、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）與疫情影響導致營收下滑。加上氣候變遷帶來的新能源議題，傳統舊能源產業面臨轉型挑戰。因此，台塑集團積極切入新能源事業，特別是電動車重要的電池技術，而這也是鴻海叩門的關鍵一角。

當兩大企業龍頭鴻海與台塑在電動車產業上結盟，這代表着什麼意義？

就外部氛圍而言，電動車是大勢所趨，汽車產業進入新時代，該產業正迎來一波「範式轉移」，在自動化、新能源的基礎配備帶動下，制車工業需要全新思維。

也因為全新的造車方式，吸引諸多企業爭相競逐，直接或間接地加入到電動車產業，特別是3C產業品牌紛紛宣稱要加入造車行列，比如美「蘋果」（Apple）正重啓Apple Car造車計畫；大陸科技業者小米、華為、百度也以不同形式參與在電動車產業行列，比如華為宣稱不造整車，而是開發並提供電動車智能化系統。

2021年4月19日，觀眾在上海車展上觀看體驗華為智能駕駛技術的極狐阿爾法S智能豪華純電轎車。（視覺中國）

而以科技業為經濟發展主力的台灣在這方面也不甘落人後，更由大廠鴻海起頭來進行組織。鴻海作為電子組裝大廠的優勢在於可以將供應鏈廠商整合在一起，集結眾人之力來實現造車的藍圖。

就企業自身發展而言，據鴻海2021年一季度數據顯示，營運毛利率穩站5%，其消費暨智能產品佔 54%、雲端網路產品 21%、電腦終端產品 20%、元件及其他產品 5%。雖然鴻海在今年一季度呈現的財報表現不差，但從其營收佔比來看，包含iphone在內的消費與智能產品佔比高，但萬一iphone退燒，新電子產品推陳出新，在代工競爭激烈狀況下，長期來看對企業是風險。

鴻海高層肯定明白這樣的狀況，所以劉揚偉提出「3+3」發展策略，就是「電動車、數位健康、機器人」三大產業列為新的營運項目，加上「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」等三項新技術領域。

也因此，如今鴻海積極踏入電動車產業。目前鴻海的結盟之路得到許多供應鏈廠商的支持，會否在電動車上為自己品牌與產業找到轉型之路？這值得正向關注。

反觀台塑則是台灣石化大企業，1996年也曾投入汽車產業，當時台塑董事長王永慶便表示將投入研究電動車事業，雖然汽車事業一度在2007年車市寒冬中趨黯淡，最後以貨運卡車佔據台灣貨車市場要角，市佔率約40%。但對電動車領域仍未放棄，將運用自有研發的電池，發展自有品牌的電動卡車，預計2021年開始組裝，2022年上市。

從上述來看，台灣兩大企業皆面臨轉型動力，且都選擇以電動車作為突破口，這次強強結盟能否合作升級？外界都在等着看。

電動車產業進入戰國時代，鴻海倡議的聯盟策略具有開放技術規格、彈性模組化的特點，這不失為突破傳統汽車開發模式的良好點子，如果這個計畫成型，也將為台灣在電動車產業奠定一個基礎。

不過鴻海的藍圖除了企業自身努力之外，仍得仰賴台灣政府在大環境提供支持，包括能否提供配套的產業政策等。雖然蔡英文政府提出「5+2產業」與「六大核心戰略產業」，但電動車未明確納入其中，面對電動車、自駕車的全球趨勢，要如何營造發展温牀。這是在台灣企業努力下，仍欠缺的重要東風。

總而言之，鴻海集團與台塑集團大動作地在電動車產業公開宣佈合作，除了為新的制車產業尋找新模式之外，也關乎企業、甚至台灣產業能否在該領域佔有一席之地。接下來雙方的每一步，也都將得到業界引頸關注。