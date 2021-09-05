港商「易安聯」捲陸資疑雲遭金管會中止落地　被指與阿里巴巴有染

台灣首間外籍移工（外勞）跨境匯款公司港商「易安聯」（EMQ） ，因陸資疑慮遲遲無法獲得經濟部外資匯入增資許可，導致無法在時限內向金管會補件。易安聯現有15萬客戶，只能提供服務到10月3日，此案也為首個被金管會中止的「金融監理沙盒」（Financial Regulatory Sandbox）項目。



「易安聯」是台灣監理沙盒實驗中實驗外籍移工小額跨境匯款的其中一間新創公司，台灣金管會於2019年核准「統振」、「易安聯」申請進沙盒實驗，實驗外籍移工的小額跨境匯款，在新的電子支付條例7月上路後，開放非電子支付機構申請經營外籍移工小額跨境匯款，兩間在實驗中的公司可以直接申請落地。

所以，易安聯在今（2021）年7月30日向金管會遞件申請落地，但金管會於9月3日表示，易安聯沒有在8月31日最後期限前補正相關書件，正式駁回此申請案，易安聯必須從明天開始啟動創新實驗退場機制，不得再招收新會員，針對既有客户，給予1個月緩衝時間處理退場，既有客户可匯款至10月3日止。

金管會表示，易安聯無法提出所需營運資金，依法外籍移工國外小額匯兑業務，至少要有最低實收支本額或在台營運資金達新台幣1億元，但目前易安聯營運資金只有20萬元。

台灣金融監理沙盒實驗由現任國安局秘書長、台灣前金管會主委顧立雄任內時建立推動。（中央社）

2014年在香港成立的易安聯，一直以來都有陸資疑慮。金管會創新中心執行秘書胡則華說，易安聯去年10月有換過股東，出現外資的問題，因外資匯入由經濟部準駁，易安聯沒拿到經濟部的資金匯入核准，無法增資，所以無法在期限內提供營運資金證明文件。

胡則華提到，從易安聯7月報告的資料，會員人數是15萬人，截至7月30日為止曝險額是800萬元，主要是客户在App上申請把錢匯到國外，中間有時間差，800萬是在途中的匯款額，實驗平均下來一位客户匯出金額是9000元新台幣。

至於易安聯的陸資疑慮，經濟部表示，易安聯約14%為陸資法人持有的特別股，部分與阿里巴巴集團相關，由於特別股享有的權利很大，要進一步釐清有無實質控制力，全案仍在審查中。

台經濟部商業司指出，因涉及陸資疑慮，要再詢問金管會、陸委會、國安局及投審會等相關機關意見，過程中也有請易安聯補件說明。

台灣金融監理沙盒於2018年上路後，通過申請共有三案，其中一間便是易安聯，以「小額跨境匯款金融科技創新實驗」方案進行試驗，在限制額度下，提供包括越南、印尼、菲律賓3個國家持有台灣居留證的外籍移工，能在ATM、網上銀行、銀行跨境匯款，以及在便利店繳款。易安聯試圖利用金融科技來解決傳統跨境匯款高手續費、費時的難題。不過，易安聯在台灣的運作被陸資疑雲卡住戛然而止。