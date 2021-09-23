大陸水果限台令雷聲震耳　但原來對台農「影響不大」？

繼台灣菠蘿後，大陸海關於9月19日發布通知表示，因多次從台灣地區輸中國大陸番荔枝（釋迦）和蓮霧中檢出檢疫性有害生物——大洋臀紋粉蚧（Planococcus minor），故將於9月20日起暫停上述兩種作物的進口。

台灣果農紛紛表示擔憂，因為不論是釋迦還是蓮霧，出口中國大陸都佔了總交量95%以上。雖然民進黨政府第一時間反批中國大陸此舉不符合貿易規定，農業主管機關台灣農委會則宣佈將砸新台幣十億元來挽救果農，同時將向世界貿易組織（WTO）申訴。



不過，輿論多認為這是短期做法。台灣島內對該事件熱議的焦點，多放在大陸禁令是項政治操作，意在對付蔡英文政府。但在眾多討論中，或許真正該問的是，為何台灣農業會變成兩岸政治的引信？甚至還成為政治問題？這原因恐怕來自於台灣的三農（農村、農業、農民）問題一直都未被解決。

首先，台灣農業衰弱問題由來已久，不外乎因在工業發展進程中，農民勞動力流失、農地為了改為工業用地導致碎片化、勞動力也隨之萎縮。因此台灣農業至今多仍停留在家户經營，以供應內需為主，如有生產剩餘再外銷。也因此，大陸禁令一發布，蓮霧生產大縣屏東縣政府才會出面說，蓮霧9成是內銷為主，外銷僅佔1成，外銷當中，有9成是到中國，所以「影響不大」。

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可是，長久下來這種模式很難建立一套外銷所需的嚴謹檢疫檢驗、冷鏈運輸流程，併成為另一種「套套邏輯」：因為外銷佔比小，所以影響不大，受到衝擊再繼續擴大內銷來降低外銷衝擊。因此，台灣農業要大量外銷十分困難，因為並未形成規模產業，並以外銷為主的模式。

那麼，為何台灣官方不積極建立以外銷為主的農業體系呢？據統計，台灣2019年農業就業人口為55.9萬人，其中農業就業人口占總就業人口之比率為4.9%；農牧户數為77.5萬户，佔台灣地區該年底總現住户數之8.8%。

就台灣現行民主選舉制度中，農民除了是票倉外，也是各種地方勢力山頭所在。所以政治人物通常不敢侵犯農民的短期利益，比如過度開放自由貿易、開放其他地區農作物進口，因為這會引發農民群怨，進而可能對選戰不利。長久下來，農民，甚至一般民眾對開放市場就會顯得保守，因難以忍受市場開放的陣痛，當然也就難以找到跨越的機會。

不過，此間並非沒有轉型的契機。2005年中國國民黨主席連戰在大陸和平之旅後，兩岸之間由國共、再到2008年國民黨重新執政後取得互信，大陸「先是讓利」免關稅讓15種台灣果品出口大陸，2009年《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）的早收清單再開放五種果品免關稅。

其實，這對台灣農業而言是個好機會，如果積極些，台灣官方與果農可以在該機制下通過大量西進豎立台灣果品品牌，甚至謀劃大規模產銷出口的流程，建立起自身一套產線。一旦口碑與品牌培養起來，反而能真正增加農產外銷的韌性。

繼2005年大陸開放十五項果品免關稅後，在2009年ECFA早收清單中又開放五種果品。（多維新聞）

可是，從馬英九到蔡英文，台灣只顧着享受紅利，靠着出口創新高自我貼金，讓建立一套壯大台灣水果品牌和新產銷模式的機會白白流失，而面對農業振興的失敗，民進黨政府再度將箭靶指向中共，怪罪中共偷台灣農民的技術、進行「養套殺」云云。過多的政治口水，太少的實際作為，以至於沒有辦法找到翻身機會，台灣農業當時無法用經濟手段改善，註定只能成為社會問題，乃至於政治問題。

可是，當蔡英文喊痛、批評中共的同時，除了反省兩岸關係長期惡意苦果外，反而更應該回到最初的問題：台灣農業問題解決了嗎？為何台灣農業的韌性越來越差？要注意的是，台灣農業的脆弱性冰凍三尺非一日之寒，農民的悲痛與苦難估計是累績了幾十年的創傷，而這創傷來自該做未做，甚至不斷讓機會流失所致。