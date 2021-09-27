確保可「立即動員作戰」　台灣役男重返前線部隊

台灣現行兵役制度為軍事訓練役，役男僅須服役四個月，期間接受新兵訓練及專長訓，無須派赴部隊。不過台媒《聯合報》當地時間9月27日報道指出，為了讓役男在台灣遭受軍事威脅時能「立即動員、立即作戰」，台灣國防部將恢復役男下部隊，並落實抽籤赴外島。台灣國防部長邱國正受訪時也證實此事，並表示，役男多了部隊經驗是好事，比起過去訓完就回家，將有所幫助。

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由於台軍2018年起改行募兵制，非志願服役，但年紀達到役齡的男性改服四個月的軍事訓練役。《聯合報》指出，有消息傳出，台軍後備部隊訓練被美國方面批評為「形同虛設」，並以此視為台灣有無自我防衛決心的指標。

《聯合報》認為，台軍方面顯然十分在意美方看法，此次重新要求役男「下部隊」、「抽外島簽」，有其實際需求。台灣軍事訓練役男須以「能上戰場」為目標，四個月役期將不再是「到部隊一遊」。

台灣兵役制度再傳變革，為確保可立即動員作戰，台灣役男在四個月役期內也將實際派赴部隊，包括外島前線。（中央社）

台灣國防部9月27日證實此事，表示9月起恢復軍事訓練役役男完成五周入伍訓練後，隨即分發本、外島部隊，以熟悉部隊運作與戰備整備，達成「常後一體、訓戰合一」的目標。

邱國正9月27日上午至台灣立法院外交及國防委員會進行業務報告，會前接受媒體訪問。他表示，役男經過新訓後有部隊經驗是好事，比新訓後就回家能獲得某方面幫助，後續下部隊軍方會律定「什麼工作可以做、什麼不能做」。