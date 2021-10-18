鴻海發布三款電動車　郭台銘稱「最好的生日禮物」

台企鴻海精密在2020年10月份領頭成立「MIH電動車開放平台」，試圖引領枱灣企業進入電動汽車市場的領域。日前鴻海精密於10月12日在串流平台Youtube上釋出影片，展現了C級距SUV（Model C）、E級距房車（Model E）和T級距巴士（Model T）三款電動車型，而相關車型實體於10月18日舉行的「鴻海科技日」展示實體，標誌着該企業進入電動汽車市場取得了初效。



鴻海董事長劉揚偉於會中表示，2020年鴻海宣佈了電動車發展策略，今年每月公布合作案，創建電動車供應鏈和出海口，並且展現了電動車的硬體成果，接着還要在軟件方面增加投入，他表示10月12日發布的影片雖有人質疑是動畫，但今日則可讓大家體驗試乘來辯其真假。

劉揚偉說道，一年內打造Model C、Model E 和Model T 這三款電動車並不容易，除了共用底盤以外，也結合了裕隆七十多年的造車經驗，以及鴻海團隊的努力。關於這性能參數方面，他表示擁有有最高750匹馬力，0至100公里為2.8秒加速，最遠行駛距離為750公里，並透露售價不及新台幣百萬元，台幣2位數即可買到。

鴻海創辦人郭台銘及裕隆集團董事長嚴陳莉蓮，分別搭乘 Model E及 Model C現身會場。郭台銘表示「這是他71歲以來收到最好的生日禮物」，嚴陳莉蓮則說道鴻海與裕隆合資成立了鴻華先進，短短一年就端出成果，是台灣汽車數十年自主研發能量的展現，也令人充分見識「鴻海速度」，對於台灣汽車產業鏈的轉型升級抱持高度信心。

據鴻海公開資料，Model C的產品技術規格為車長4.64公尺，軸距2.86公尺，提供多達七人座的空間，以及豐富的置物空間配置；Model E則是一款鎖定中、高端消費群與商務人士的高檔車，是與國際知名汽車設計公司賓尼法利納（Pininfarina）共同開發，訴諸結合歐美時尚與科技未來感的外型，並可將個人行動裝置與座車無縫接軌串聯，也具有臉部識別車門開啟、智能車窗以及車輛與環境互動等系列智能應用科技導入，性能方面則具備高加速、高續航等特性。