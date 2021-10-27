馬英文等三人涉「三中案」獲判無罪　批蔡英文政府司法政治追殺

台北地檢署指控前國民黨主席馬英九等人，以低價及非常規交易方式出脫三中（中視、中影、中廣）及舊黨部大樓，造成國民黨有超過72億元（新台幣．下同）的損害。

台北地院周三（27日）認定檢察官舉證不足，且馬英九不具違反證交法身分，判決無罪。全案可上訴。



綜合台媒報道，檢方起訴指出，在2006年2月至12月期間，馬英九、張哲琛（前中投董事長）、汪海清（前中投總經理）因廣電法規定國民黨退出媒體，為營造馬英九的政治形象，賤賣中視、中影、中廣與舊國民黨黨部大樓。馬英九明知余建新（前中時董事長）無履約資力，卻對余建新讓步，藉複雜操作方式，掩飾用每股6.5元低價出售中視股權。

中影案、舊黨部案部分，檢方指控馬英九為避免黨產日後收歸國有，與已故長榮集團創辦人張榮發以總價43億元的低價出售舊中央黨部大樓、中影華夏大樓，前者以23億元便宜出脫。

中廣交易案部分，檢方指控中廣董事長趙少康資力不足，無力承購57億元股權，且前立委高育仁有意出價50億元。但馬英九與趙少康配合，將廣播部門以10億元出售，並讓趙後來坐享非廣播部門資產的收益。

依起訴書，中視交易案造成中投4.9億元損失，中影案造成18億元損失，中廣案造成15億元損失，舊黨部大樓案造成5.9億元損失，中投另在中廣股權交易案中有28.4億元應收股款未實現。「三中案」共造成國民黨72.9億元損害。

馬英九辦公室在判決後發出新聞稿，指馬英九對判決感到欣慰，也感謝司法公正還清白。新聞稿同時稱，呼籲民眾看清蔡英文政府利用司法政治追殺伎倆，在年底公投、未來大選，用人民力量下架「東廠」。