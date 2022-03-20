健身房分館遭抵押借錢　館長陳之漢被指會倒店後發飆：污衊抹黑

台灣網紅「館長」陳之漢昨（19）日爆出三重分館負責人違約，將場館抵押跟多家銀行借錢，而他也藉此宣布成吉思汗健身俱樂部退出經營。在陳之漢公布消息後，今（20）日凌晨首度洩心聲，直嗆有人在「外面造謠抹黑」他，讓他大動肝火發文澄清。



館長昨日在臉書表示，三重館設立7年，但加盟店違約，負責人竟將健身館押跟多家銀行借錢，他已經提出法律告訴，成吉思汗集團會3月底會初退出三重館經營，並且另外尋找新場館，如會員有任何問題，請在4月前到場館辦理。

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館長發布震撼消息後時隔11小時，今日凌晨再發文砲轟，「半夜了 有些話我想講清楚，有人趁三重館我退出經營，開始汙衊我會倒店，或是讓會員求償無門，我再講一次，三重館被拿去借錢，戶頭跟錢也被他拿走。」

館長掛保證說，如果三重館負責人不賠償，由他陳之漢一人承擔，絕不會讓會員損失一分一毛，如三重館不退費，4月後可至新莊館簽債權轉移文書，「由我本人退款給你，請勿相信外面造謠抹黑」，今年絕對有開新場館的計畫，之後會再和大家報告。

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