台灣YouTuber阿翰模仿越南新移民「阮月嬌」引爭議　影片已下架

以「九天玄女」算命阿姨影片爆紅的YouTuber阿翰近期日前替家樂福拍攝中元廣告，其中模仿越南新住民「阮月嬌」的影片，遭台灣越裔總會發出公開信聯署抗議，指責廣告以表演之名行霸凌之實。



台灣媒體《中央社》報道，阿翰日前拍攝中元廣告，分飾越南新住民「阮月嬌」、算命阿姨「廖麗芳」及少女「羞羞草」三個角色。但「阮月嬌」一角使影片引發爭議。

台灣越裔總會會長陳凰鳳表示，「每一秒的模仿口音，都是一次次如美工刀般劃過新住民及子女的心」，呼籲量販店「即刻停止以嘲諷越裔新住民當有趣的沒水準廣告，並公開向社會及越裔新住民同胞致歉」。

目前廣告影片已下架，演出「阮月嬌」的阿翰，今天透過Facebook（臉書）發出回應。他表示，過去5年來，所創造的角色特點是從過去的生活經驗、人物去找出一些特點喚起大家的共鳴，運用大眾熟知的刻板印象進行重組。

阿翰表示，創造角色的特點是運用大眾熟知的刻板印象，再進行重組變成形形色色不同的角色，角色特徵投射到每個人心中，會有不一樣的解讀跟看法，不同的生命經驗也許就成了冒犯跟傷害。喜劇跟悲劇的界線一直都很模糊。（家樂福）

阿翰認為，創造角色的特點是運用大眾熟知的刻板印象，再進行重組變成形形色色不同的角色，角色特徵投射到每個人心中，會有不一樣的解讀跟看法，不同的生命經驗也許就成了冒犯跟傷害。喜劇跟悲劇的界線一直都很模糊。

他說，阮月嬌是他大學畢業時愛上吃河粉，每天到店內聽到老闆娘口音開始模仿而創造出的新住民角色。雖然運用聲音的刻板印象，但同時也想努力顛覆總是在報導中，勤奮、辛苦、養家活口，努力取得成就的新住民印象。轉而去創造一個不必去用力證明自己的「存在」就能得到認同的一個可愛角色。

他表示，很遺憾造成許多紛擾，「願我們都能理性包容，溫柔善待身邊跟你一樣或不一樣的人，試著溝通跟對話，因為大家都是在這片土地上努力生活的一份子，撫平傷口且共生共容，一起吃飯一起玩鬧再一起和好的一家人」。