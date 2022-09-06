花蛤採收車吊臂誤觸高壓電線　3人遭電倒再被燒死　最年輕僅26歲

台南市七股區今天（6日）發生採蛤蜊（花蛤）三名男工人不幸死亡。



七股消防分隊人員說，根據從貨車上逃出的倖存工人說，採收車的吊臂誤觸6千多伏特高壓電線，站在採收車旁3名男工人當場倒地，可能直接被電死，因車子當時在發動，他趕快跳車，接着車子就火全面燃燒，來不及搶救。

事發現場及消防員救火狀況：（按圖了解）

台南市七股區六孔碼頭，9月6日清晨發生BDF-8782號貨車吊臂在魚塭作業時疑不慎勾到高壓電，造成3名男工人不幸被燒成焦燒，據了解，死者為48歲吳姓男子和33歲黃姓男子及26歲黃姓男子。

台電台南區處說，台電公司於上午7點4分接獲消防局通知貨車吊臂觸電意外，經派員勘查，非屬本處承攬商吊掛作業，是民眾貨車操作吊臂吊掛花蛤殼，誤觸高壓線路感電。經轉供後現場電源已隔離，目前停電戶數29戶，已派員現場待命配合勞檢機關調查，並於相關主管機關同意復電後，再搶修恢復供電。

相關文章：軒嵐諾吹斷鏽蝕交通燈 台灣43歲新手媽媽遭砸成重傷下半身癱瘓

+ 24

延伸閱讀：

七股貨車吊臂疑勾到高壓電線起火 3工人燒成焦屍

7個月男嬰午睡被枕頭悶臉無心跳 嬤赤腳衝警局送醫救回

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】