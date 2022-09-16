日本正露丸成份含量偏離規格　台食藥署：8批號共回收2000萬粒

日本正露丸是不少民眾家中常備藥，不過台灣衛福部食藥署今日（16日）公布最新藥品回收警訊，指「德佑」與「極東」兩品牌生產的正露丸，因主成分含量偏離規格，將於10月12日前回收兩品牌共8批號、約2000萬粒。

上述藥物，本月7日澳門當局曾通報指藥物生產商自願回收。《香港01》向本港衞生署查詢，根據衞生署答覆，該署藥物辦公室網站「藥物回收」頁面於今日刊載了台灣回收上述兩品牌正露丸的消息，可供參考。

衞生署表示，在香港，上述產品並非註冊藥劑製品。



台灣衛生福利部食品藥物管理署公布最新藥品回收警訊，中榮貿易股份有限公司輸入的「"極東"正露丸 SEIROGAN "KYOKUTO"」，許可證字號為衛署藥輸字第015450號，批號包括KAA5等1批，以及德佑藥品有限公司進口的「德佑正露丸 DOKUYU SEIROGAN」，衛部藥輸字第026111號，批號包括ICA7、GBF9、GCA9、FBC1、IBA7、LBA9、ECC2等7批，總共8批主成分含量偏離規格，即起回收。

食藥署藥品組科長洪國登接受傳媒聯訪表示，正露丸主要用於腸炎、下痢等症狀，是許多人肚屙時常用常備藥物，此次兩款在日本是同一個製造廠，但分別由不同公司輸入台灣，因此包裝不同。

涉事其中一款正露丸的包裝（台灣版）。（網上圖片）

洪國登解釋，這次是台灣收到日本原廠的通知，發現兩個品牌的正露丸主成分偏低而啟動回收，但因是國外發布的通知，並未提供完整檢驗報告，無法得知確切數值。

至於回收數量約12萬瓶、2000萬顆，洪國登表示，「極東」正露丸為一瓶150顆裝、回收約2萬瓶；「德佑」正露丸一瓶130顆裝、回收約8萬1000瓶，一瓶300顆裝則有約2萬2000瓶需回收。

食藥署表示，業者必須在10月12日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施；民眾若手上有此藥品，如有任何疑慮，可洽鄰近藥局或回診諮詢醫師，選用其他適當藥品，或至藥局、藥廠辦理回收作業。

澳門政府表示已接到廠家宣布回收的消息。（澳門政府人口網站）

同廠牌藥物亦從澳門回收

澳門的藥物監督管理局（ISAF）本月7日表示，根據澳門藥物入口商的通知，由日本Kyokuto Co. Ltd生產的一款腸胃藥「極東正露丸Kyokuto Seirogan」（130粒及260粒），由於生產商對產品的穩定性測試結果顯示其中一項主要成分的含量不符質素標準，作為預防措施，該藥物生產商自願回收所有批次藥物。