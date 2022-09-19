持續更新｜台東昨日6.8級強震致1死146傷　2天內已震150次

台東縣池上鄉昨天（18日）下午2點44分發生6.8級強震，花東地區嚴重受創，有2橋斷裂、3間房屋倒塌等。據官方數據，強震已造成1死146傷。



9月19日

【11:15】根據最新災情統計，截至上午8時，強震共造成1死、146傷，花蓮赤科山和六十石山分別有86、400名旅客受困，已積極清坍搶修和協助安置。

【11:00】17日晚上台東關山發生6.4級地震，18日下午台東池上發生6.8級地震。台灣氣象局地震中心副主任吳健富表示，截至今日早上10:26為止，包括前震、主震、餘震累積共已達150個，目前判斷這些地震都是發生在東部斷層系統，由於時間、位置相近，所以會放在同一地震序列。

吳健富指出，因為該處近五十年來沒有大規模地震，因此累積能量多，也需要較多時間釋放能量，未來2天仍可能出現規模5級以上餘震，不過從昨晚到今早來看，餘震數量有減少。

【10:07】花蓮縣卓溪鄉今天（19日）上午10時7分發生5.9級地震，地震深度13.4公里，最大震度花蓮縣5弱。

以下為6.8級強震發生後的概況：

根據官方統計，自昨天台東池上規模6.8級主震發生後，截至今天（19日）上午8時許，已累計73次餘震；預估接下來5天或1周左右，餘震頻率就會顯著下降。

地震測報中心主任陳國昌表示，主震發生3天內可能還有規模5級以上的地震發生，一周內還有規模4級以上，若發生地震的規模愈小拖的時間可能愈長。

花蓮玉里赤科山、六十石山因強震而發生坍方，多名遊客受困。據台媒《ETtoday新聞雲》19日早上消息，六十石山大約有400人受困，狀況都還可以。此外，赤科山還有65人等待救援。救援人員漏夜陸續救出受困民眾，搜救行動持續。

受到地震影響，台鐵受創嚴重，不少軌道嚴重扭曲變形，還有電線桿斷損、橋墩止震塊破損等狀況，導致花蓮到台東段停駛，部分毀損項目的修復時間未定。台鐵昨天深夜宣布啟動「類火車」接駁花蓮到台東站，採整點發車。

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花蓮縣政府宣布，玉里鎮、富里鄉及卓溪鄉今日停班停課；台東縣政府也宣布，海端鄉、池上鄉、關山鎮、鹿野鄉及延平鄉今日停班停課。

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台灣中央災害應變中心稱，這次地震共有15處重大災情，包含花蓮玉里鎮一棟3層建築倒塌，4人輕傷；花蓮縣玉里鎮高寮大橋倒塌，橋上貨車1人、機車2人掉落，3人輕傷；桃園一個室內籃球場天花板塌落，1人輕傷。

此外，花蓮玉里酸柑一間水泥廠一名工人於地震發生時正在進行集塵器拆卸工作，地震發生後不慎遭到壓傷，送醫搶救後不治身亡。