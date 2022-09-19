台東6.8級強震｜軌道扭曲橋樑位移受損　花東線停駛料花1個月維修

台東縣池上鄉昨日（18日）下午2時44分發生6.8級強震，除了大橋斷裂、房屋倒塌，鐵路軌道亦嚴重受損。

交通部長王國材今日（19日）表示，多處的鐵路軌道有挫曲、隆起，3座鐵路橋樑出現位移等問題，修復處理預計要一個月以上；花東線已停駛，期間將安排接駁車來往花蓮和台東。



台東強震造成花蓮縣東里火車站月台雨棚掉落、列車出軌。王國材表示，台東昨日下午發生規模6.8級地震，加上前震及後續餘震，花東地區公路和鐵路受到很大影響。公路總局正處理玉里大橋受損、路面突起或伸縮縫等問題，當局會一面施工、一面通車。

至於鐵路部分，地震後有11處鐵路軌道挫曲、隆起，交通部會在下周日（25日）前處理完畢。另橋樑的損毀情況較為嚴重，從北邊的萬榮到玉里、東里，共有3座橋樑受損，有位移、橋台隆起等情形，需較長時間才能完成修復。

王國材稱，軌道處理比較容易，但3座橋樑有安全問題，需要鑑定評估如何處理，今日中午已委由顧問公司到場鑑定評估，目前預估修復時間要一個月以上。

因應台鐵花東段受損情況，交通部在短期內將安排接駁車來往花蓮和台東，行車時間為每天上午6時至晚上8時，中間停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、池上、關山、鹿野等站，一小時一班，但會視情況增加班次。