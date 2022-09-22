趙春山：台灣不統不獨現狀難維持　北京將改變現狀「不可能不統」

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授、馬英九兩岸政策智囊趙春山昨（21）日表示，台灣目前的不統、不獨現狀很難維持下去，國家主席習近平在20大後會改變目前現狀，將來要注意大陸的促統手段。

中共中央宣傳部昨日舉行「黨的十八大以來對台工作和兩岸關係發展情況」記者會，由國台辦副主任陳元豐率領中央台辦研究局長仇開明及發言人馬曉光、朱鳳蓮等人與會。



台灣媒體《中央社》報道，趙春山分析習近平主政10年的對台特徵。他表示，習近平的對台政策的目標與進程，要與其國家發展相向而行，對台政策要為中華民族偉大復興服務，當國家統一危害到其本身發展目標與民族利益，大陸情願把統一放緩，「不會急統，但也不可能不統」。陳元豐等人的談話仍以「和平統一」為主軸，儘管有被詢問武統，以及統一有無時間表，但陳元豐等人都沒有提到時間表。

他接著說，中美關係發生大變化，對台政策加重美國因素。同時，「硬的更硬、軟得更軟」，硬的部分，不斷對民進黨施壓，包含軍事、外交與經濟作為；最後與過去不同的是，習近平主政後，對於統一後帶給台灣民眾的「好處」，說法較為具體與詳細。

他提到，這次中共中央宣傳部的記者會中，大陸談及這10年中，兩岸交往取得歷史性突破，包含實現1949年以來兩岸領導人首次會晤，以及雙方兩岸事務主管部門在共同政治基礎上建立常態化聯繫溝通機制等，這些均集中在馬英九政府執政時期。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山認為，北京最為在意台灣作為美國遏制中國的棋子、影響大陸的發展利益，也相當在意台灣作為中美討價還價的籌碼。（張鈞凱）

對於2016年民進黨政府上台後，大陸強調反獨、反外部勢力干涉，以及大陸強調堅持「一個中國原則」和「九二共識」，趙春山指出，民進黨和中共沒有互信可言，雙方有一中問題、「九二共識」問題，且民進黨還有台獨黨綱，對大陸而言，除非接受「九二共識」，否則不可能會談，大陸在這方面不可能改變。未來主要看中美關係，大陸不跟民進黨來往，民進黨只有更靠美國，中美關係是處理台灣問題最重要的因素。

他說，台灣多數希望維持不統、不獨的現狀，但預估習近平在中共20大後會改變現狀，是會朝向對中共有利的方向去改變，不會讓兩岸現狀無限拖下去。台灣前總統馬英九維持8年，總統蔡英文至今維持6年，「沒人搞獨立，也沒人統一」，這就是現狀，將來習近平繼續執政不會容許這樣子。