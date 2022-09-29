台灣選美佳麗赴大馬突被阻上台落淚　協會：疑遭大陸廠商反對所致

第9屆台灣小姐冠軍高曼容日前代表台灣赴馬來西亞參加「亞洲環球小姐選美比賽」，並受邀出席「世界創新與科技大會（WCIT）」，可是卻未能如其他佳麗般帶著代表自己的旗幟上台，結果在台下拭淚，引發熱議。事發多日後，安排高曼容赴當地選美的協會人員周四（29日）透露，當時疑是遭到大陸廠商反對，而非使館。



出身南投縣埔里鎮的高曼容以「摩琳之星」身分選美，最終拿下才藝第一名、網路人氣獎、最佳精神獎、20強。本月13日，她受邀出席在檳城的WCIT開幕儀式，大會邀請參加亞洲環球小姐的佳麗帶著自己國家的國旗上台，並向大家打招呼，可高曼容在登台前一刻卻被大會通知無法上台，只能看著其他佳麗在台上說話、揮舞國旗，自己則難掩傷心在台下拭淚。當時WCIT的主辦方有向高曼容道歉，並表示很愧疚。

當時在WCIT現場的桃園市政府資訊科技局長余宛如事後在Facebook指出，台灣佳麗之所以不能上台，與大陸的打壓有關，「中國的無理打壓是民主國家不能忍受的，因此更要努力與民主國家的朋友繼續努力，只有團結一起加油」。

周四，高曼容、摩琳文化協會執行總監游蕙宇、摩琳文化協會國際總召黃淑慧等人到南投縣議會拜會縣長林明溱、副議長潘一全，期間談及風波過程。據黃淑慧介紹，當時出席者都有事先送出名單，沒有說不准台灣進去，但當時有數名大陸人看到高曼容舉著「青天白日滿地紅」旗開始反對，或因此驚動當地上層單位，把上台一事給壓下來。

黃又表示，他們可能是大陸商人或廠商，並不是大使館的人，事後檳城當局也有為她們不服，「你也知道，這種跳梁小丑非常多，不關他的事，也要叫一叫」。

對於事件，游蕙宇表示，檳城政府非常照顧台灣，對高曼容很好，希望外界聚焦選美及選手本身努力，強調選美與政治無關，很多地方不論有無邦交，只要符合條件都可參與。

高曼容則稱，縣府、副議長潘一全從地方選美活動到國際參賽都給予予她很多支持，故特別回南投向家鄉、鄉親表達感謝。