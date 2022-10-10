雙十節丨蔡英文喊話北京：兵戎相見非選項，願共同尋求台海和平

雙十節蔡英文向北京喊話稱，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。她提到，在理性、平等及相互尊重下，願和北京當局尋找雙方可接受的維持台海和平穩定方法。



雙十節慶祝大會在台灣總統府前登場，今年主題為「守土衛國，你我同行」。台灣總統蔡英文發表談話指出，台海的和平穩定是兩岸關係發展的基礎。

她指出，遺憾的是，近年來，北京當局日益升高的軍事恫嚇、外交打壓、貿易阻撓，以及試圖消滅中華民國台灣主權的作為，已經威脅到台海及區域和平穩定的現狀。

蔡英文表示，在台灣這塊土地上的人民，歷經73年的共同生活與發展，已經凝聚強大的認同感和歸屬感；台灣人民和朝野政黨的最大共識，就是捍衛主權以及民主自由的生活方式。「這一點，我們沒有妥協的空間」。

蔡英文稱為，兩岸立場的分歧，不僅是歷史因素，更在於民主發展上的背道而馳。她希望，北京當局不要因為台灣活躍的民主體制，而有所誤判；誤認台灣人民對民主自由的堅持是可以妥協的，進而試圖利用政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會。這樣的思維和做法，無助於兩岸關係，只會讓兩岸更行更遠。

蔡英文呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。她表示，在理性、平等及相互尊重下，也願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法；這是共同責任。

台灣將在10月13日解封邊境，但未有提到中港澳遊客的安排。蔡英文在演說中提到，期待在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢。

蔡英文拋出四大韌性

蔡英文此次演說拋出四大韌性。(台灣總統府直播截圖)

台媒《ETtoday新聞雲》統計，蔡英文此次發表演說，全文約4500多字，文稿當中提到台灣48次，但最後談話時有2次改以「我們」代稱，台灣共被提及46次；另中華民國台灣3次、中華民國各3次。蔡英文於2019年曾提出「中華民國台灣」的概念，這回在國慶演說則出現3次。

蔡英文此次拋出「四大韌性」，包括經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力，稱現階段的目標，「就是成為一個更強韌國家」。

蔡英文的演說內容中，談到疫情衝擊、半導體、國防、兩岸、經濟、外交，都以「台灣」稱呼，全文共提到46次，最末則說「大聲的說出『我是台灣人』，是一種光榮，也是一種驕傲。」