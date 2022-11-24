台教育部宣布大學將禁用「大陸廠牌」　包括電腦、影印機、監視器

台灣高教深耕計劃第二期明年上路，其為大學主要經費來源之一，總經費上看970億元新台幣（約244億港元）。與以往不同的是，今次首度新增「資安專章」，配合行政院禁用大陸製資通訊產品，大專校院也禁止公務使用大陸廠牌資通訊產品及服務。



為免公務及機敏資料遭竊，2020年行政院通函全台各機關資通訊產品處理原則，明訂公務用資通設備不得使用大陸品牌。今次高教深耕計劃新增資安強化專章、國際化行政支持系統專章，其中資安強化績效指標，內容包括禁止公務使用大陸廠牌資通訊產品，公務用軟硬體、服務均不得使用大陸廠牌；校園出租場域亦然，學校已列管產品則要盡速淘汰。

教育部資科司指出，學校資通訊產品，只要是可連網，就須納入資訊安全管理規範，包括電腦、事務機等。教育部以四項資安強化績效指標，也引導學校可參考相關辦法提報計劃，將視計劃預計達成指標高於或低於應辦事項，衡酌補助經費。

據政治大學校長李蔡彥表示，近年，公務機關均要求資通訊設備不再採購大陸品牌，這次是擴及大專校院並納入深耕計劃，包括所有公務預算支出的資訊設備，基本上具備連網功能者都會入列，除了常見的電腦，印表機、監視器、空拍機等均在規範內。同時，計劃也將學校外包餐廳電腦軟體、超商螢幕都列入規範，學校也須將此列入契約或場地租借使用規定中。