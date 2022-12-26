新北獨居老婦家中死亡逾年　家人聖誕節登門驚見遺體已成白骨

據《聯合新聞網》、《ETtoday新聞雲》等台媒報道，昨日（25日）聖誕節當天，有一位新北7旬陳姓獨居婦人死亡一年多後被發現，警員進入後，發現婦人遺體已化成一具白骨。

據悉，死者由於個性原因很少與家人聯絡。25日死者胞弟專程前來拜訪卻沒有應答，於是求助警方，這才發現胞姐早已身亡。

今日（26日），檢警會同法醫相驗表示陳婦應為疾病自然死亡，但死因仍不明，不過家屬並無異議。目前，遺體發還家屬處理。



台灣新北一位7旬陳姓婦人獨居在板橋區某公寓4樓，聖誕當日（25日）中午她的胞弟登門拜訪，頻頻按電鈴，卻始終都沒人回應。胞弟擔心姐姐出事，於是報警。

警方當天（25日）中午12點28分接獲報警後，請消防隊破門。進入屋內後發現陳婦早已死在床上，遺體已經化成了一具白骨，死亡時間足足超過一年。

警方初步勘查現場，沒有發現遺書，現場也沒有打鬥、入侵的跡象，排除他殺嫌疑。經了解，死者生前有糖尿病等慢性疾病，且年事已高。

據了解，死者排行老二，父母過世後，她因為個性關係，與兄弟姐妹少有聯絡。本月初，大姐因父母財產問題，要跟大家商量討論，發現排行老二的妹妹找不到人，於是拜託三弟幫忙聯絡。弟弟就趁著聖誕節，專程前去拜訪二姐（死者），沒想到在本該溫馨歡樂的節日中看到了姐姐已經化成白骨的遺體。家屬表示，他們和死者已經5年沒有聯絡，不清楚她的日常生活狀況，也不清楚她到底是如何死去。

新北白骨法醫相驗結果現場 。（ETtoday新聞雲）

據悉，由於婦人樓下是傳統市場，有許多魚販、肉販，懷疑魚肉腥味蓋過屍臭味，才一直沒有被發現死亡。而檢警今日（26日）會同法醫相驗，但因陳婦已化成白骨，法醫僅能從陳婦身上遺留鋼釘等特徵認定，陳婦應為疾病自然死亡，但死因仍不明，不過家屬並無異議，遺體現在已經發還家屬處理。