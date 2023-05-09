納粹符號再現台灣　以色列、歐洲代表對台外交部表達關切

台灣外交部近日接獲民眾手持納粹旗幟於台北歐洲學校校門前抗議，而台中第一高中等非官方匿名臉書專頁也有不明人士以符號拼湊成納粹符號。對此，台灣外交部9日表示高度遺憾，呼籲民眾尊重各國人民感受。



台灣外交部發布新聞稿表示，歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）和駐台北以色列經濟文化辦事處代表柯思畢（Omer Caspi）近日分別向外交部反映，日前再度有民眾手持納粹旗幟出現在台北歐洲學校門口，二人均對此「惡意行為」表達關切。

台灣外交部指出，注意到日前在台中一中相關的臉書專頁上，有不明人士刻意以符號拼湊成納粹符號製造騷亂，台中一中校方立即發布聲明，要求該專頁撤文，並檢舉及報警處理。

臉書「靠北中一中10.0」，以符號拼湊成「納粹」，再度引發網友撻伐，粉專發布聲明並向社會大眾及台中一中師生致歉。（facebook@靠北中一中10.0）

外交部重申，台灣是民主法治的國家，人民表達意見及言論的自由皆受到憲法保障，但前述兩個案例顯示，仍有極少數民眾未能正確瞭解納粹標誌代表對種族歧視及人權侵害的負面意義。

外交部強調，對任何忽視過往慘痛歷史，並使用不當方式表達意見的行為表示高度遺憾，再次籲請民眾務必遵守文明世界的規範，尊重各國人民的感受及各族群不同立場。發言人劉永健補充稱，針對民眾極端表達行為，都有聯繫警政署處理。

台北歐洲學校門口去年也發生民眾手持納粹旗幟事件。兩名男子去年11月到學校門口揮舞納粹旗幟，併發傳單抗議，因而各被罰新台幣3000元新台幣（約合760港元）。