台中捷運｜車廂恐怖CCTV曝光　乘客紛走避或躺下　撞擊後倒地滑行

台中捷運撞上吊臂釀1死10傷慘劇，更多閉路電視畫面曝光。其中可見在列車撞上吊臂前一刻，在最前方的車廂內的隨車員和乘客察覺路軌疑似有異物時，紛紛關注起來，其後均走避或躺下試圖避險，隨車員則近乎在撞擊發生最後一刻前才蹲下來。列車撞上吊臂後，衝擊力之大令乘客倒地滑行，驚險萬分。整個可怕過程在不足半分鐘內發生。



列車撞上吊臂前一刻最前方車廂畫面曝光（點圖放大）：

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此外，閉路電視畫面又顯示，事發當日列車駛進月台後，中午12時27分04秒吊臂墜落。當下月台及列車上的旅客似乎也未意識到事情嚴重性，仍照常上下車，即使有月台上的旅客留意到前方路軌有異常情況，仍照常走入列車。不過月台上一個打扮花俏的婦女疑似在吊臂墜落一刻即留意到異常情況，未步入車廂。

事發前月台及列車上的旅客仍照常上下車（點圖放大）：

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台中捷運站務中心主任張仍瑞透露，該名隨車員事後情緒相當激動，初步結果是都有依照標準作業程序處置，並無違失。

台中捷運是無人駕駛系統，並配置隨車人員。張仍瑞表示，當時隨車員在車門開啟時依照標準作業程序，踏出車廂觀察旅客，後來車門關閉，隨車員也回到車廂並跟著列車出發，當下有看到保安示警手勢，但一時之間無法意會。當她看到列車前方粉塵散去、逐漸清晰看到障礙物時，距離撞上只剩下13秒。

張仍瑞形容，當時隨車員眼見事態緊急，一手拿無線電緊急通報行控中心、另一手則嘗試從值勤包中掏出駕控台蓋板鑰匙，試圖緊急剎車，無奈時間太過匆促，來不及反應，造成不幸結果。

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