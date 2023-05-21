模仿《甄嬛傳》夾竹桃暗害？台警證實：小學生夥同3人對同學下毒

台灣中部某小學驚傳高年級學生因彼此摩擦，竟出現A生夥同3名同學共謀對R生下毒事件，還鬧上警局，震驚台灣社會。台中市教育局證實確有此事，並稱校方已針對相關人進行輔導，目前依法調查處理中。



有網民在社群網站「Dcard」提到A生與R生有摩擦，在班級導師調解下，雙方儘管和解。但事實上，A生並未放下仇恨，除了在網絡上搜尋毒物相關資料，還與其他3人商議下毒方式。

4名學生在姑婆芋、黃金葛、夾竹桃中，抽籤決定使用黃金葛，並趁R生不在時，在其水壺中添加含糖的黃金葛汁液，卻發現並無立即異樣，之後本想再試時，因被同學發現而作罷。

R生喝下飲料後其實有出現頭暈噁心肚痛，當時以為是吃壞東西。班導發現後，立即通知受害者家長，並建議他們密切觀察R生身體狀況，同時也通報給校方。

黃金葛確實含毒，毒素主要存在它的汁液，但對於大部分人來說，沾上它的汁液，都是毫無感覺的，毒性並不強，只要不誤食，基本不會對人體造成傷害。﹙網上資料圖片﹚

校方隨後召開個案會議和家長會議，不料隔天A生的座位下竟又發現裝有含糖黃金葛汁液的瓶子。A生甚至告訴同學「我不會放過班導和R生，還時不時地提醒同學們不要和R生說話」。

雙方家長因此鬧上警局，R生家長雖報警並製作完筆錄，但表示校方消極敷衍，不僅拒絕提供會議的影音記錄，並稱「如果你要向上級報告，我們也會尊重你」。班上其他同學家長的告知，得知主謀A生的父親是建築師，曾承攬過學校工程也是校友，與校方有所熟識，且已對班導施加壓力，遂將所有責任推給了班導。

台中警方證實確有此事，指4月11日獲報案情。但由於小學生未滿12歲，未涉及刑事責任，加上兒童刑法除罪化，意即《少年事件處理法》修正12歲以下兒童刑法除罪化，全面回歸教育及社政體系，警方已依其偏差行為依規定通報校安通報。

台中市教育局5月20日表示，本案為某小學一名高年級學生，與同班同學出現摩擦紛爭。學校已針對當事人、關係人等分別進行輔導處遇措施，行為人、被行為人家長陸續提出疑似校園霸凌事件及疑似性別事件申請

台中市教育局表示，已請學校除加強該班學生人際關係及個別、團體心理輔導，並依照性別平等教育法與校園霸凌防制準則及其程序調查處理。