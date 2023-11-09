台灣日月潭現外來利齒怪魚　原來與食人魚有親戚關係？

台灣日月潭發現新的外來魚種「紅銀板」，因其擁有一整排利齒，令不少釣友誤以為是食人魚。

南投縣政府農業處介紹，據相關文獻記載，紅銀板與食人魚是「親戚」；紅銀板出現在日月潭水域中，應與民眾棄養有關，至於對水中生態會否造成嚴重衝擊，則有待後續觀察。



據介紹，台灣各縣市的釣友協助攻南投縣政府防治日月潭水庫外來魚種，包括魚虎、珍珠石斑、紅魔鬼等三大外來魚種惡霸。從今年起截至10月31日，釣友們已釣起100條魚虎、1000條珍珠石斑、1萬條紅魔鬼。

在垂釣期間，有釣友釣獲外型酷似食人魚的怪魚。南投縣政府接報並進一步查證，才確定怪魚是與食人魚同屬鋸齒鯉科的「紅銀板」。

南投縣政府農業處表示，據文獻記載，紅銀板又名淡水白鯧，來自亞馬遜河的外來魚種，幼魚腹鰭和臀鰭邊緣是紅色，因此常被誤認為是食人魚。不過，紅銀板的體型比食人魚更大，外型有明顯差異。另食人魚是肉食性且牙齒尖利，紅銀板則是雜食性偏草食，牙齒呈平整狀。

南投縣政府農業處指出，可確定紅銀板現蹤日月潭水庫，絕對與人為因素有關，強調棄養或放生僅一線之隔。

為加強查緝違規棄養或放生觀賞魚，南投縣政府多年前已公告「南投縣放生保育自治條例」，要求民眾必須經申請獲准後，才可在日月潭進行魚苗放流活動，且以奇力魚、總統魚、烏鰡等原生魚種為主，呼籲民眾一定要遵守，違者將面臨最高10萬元（新台幣）的罰款。