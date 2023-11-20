黑龍江女童發燒入院疑注射阿奇霉素後死亡　衛健部門介入調查

黑龍江省林口縣2歲半女童小含（化名），10月底因細菌感染入院，因反覆發燒及咳嗽，醫生為她注射阿奇霉素（抗生素），未料次日病情惡化，出現呼吸困難，在轉院途中死亡。小含母親丁女士認為，女兒並非患上疑難雜症，「竟然給治沒了」，且在住院期間，主治醫生未按照規定查房，並懷疑院方違規使用阿奇霉素。

11月20日，林口縣衛生健康局回應稱，目前已按照正規程序進行屍檢，尚未有結論，涉事主治醫生已暫停工作。



丁女士憶述，10月29日，小含因輕微發燒，於是帶她到牡丹江市一家三甲醫院就醫。檢查結果顯示，小含支原體檢測為陰性，血常規顯示白細胞增高，診斷為普通的細菌感染。由於症狀較輕，且是牡丹江市下轄的林口縣居民，為了方便照顧，在醫院的建議下，丁女士便帶小含回到老家縣城醫院治療。

當日下午3時許，丁女士帶小含到林口縣人民醫院辦理入院手續。入院時，小含做了胸部X光、超聲波檢查，結果未顯示異常。

小含生前照片。（上游新聞）

丁女士反映，在連續第6天靜脈注射後，小含病情仍無好轉，又出現咳嗽症狀，隨後幾天內更反覆發燒。在靜脈注射第10天時，醫生又增加了阿奇霉素。在注射阿奇霉素次日，小含出現精神萎靡、氣喘憋悶症狀，包括主治醫生在內的多名醫生檢查後仍未做出結論，僅稱「挺好的，沒有問題」。

然而，小含的病情持續惡化，出現呼吸困難，臉色蒼白。丁女士意識到情況有異，於是提出轉院，此時院方表明小含的病情十分嚴重。轉院途中，小含失去生命體征。

病歷記載小含曾注射阿奇霉素。（上游新聞）

丁女士反映，醫生在未告知用藥風險、未進行血液檢測支原體及心電圖的情況下，為小含注射了阿奇霉素。在住院期間，主治醫生未按照規定查房，小含病情反覆時，醫生也未進一步檢查。

同時，住院期間患者需與院外患者共同在靜點室內靜脈注射。丁女士認為，此行為加大了孩子交叉感染的風險，「事情過去6天，醫院始終沒有人露面，無奈之下我們才來討要說法」。

11月20日，林口縣衛生健康局有關負責人回應稱，目前已按照法律途徑進行屍檢，有待結果出爐。在等待結論期間，涉事的主治醫生已經暫停工作。

針對家長懷疑醫生違規使用阿奇霉素，該負責人介紹，事發後已經把小含用的藥品包括同批號的阿奇霉素封存，經牡丹江市醫調委協調，交由第三方鑑定機構作醫療鑑定。