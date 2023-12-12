不滿抽煙被盯！18歲台男罵｢看三小｣竟惹殺身之禍　胸口遭刀捅斃命

台灣新竹縣上周五（8日）清晨發生離奇兇殺案！一名43歲的鄭姓男子受邀至友人家中聚餐，然而他在餐後前往室外抽煙時，卻被一名18歲陌生朱姓男子罵「看三小」（大意為「看甚麼鬼」，有粗俗意味），鄭姓男子一氣之下竟直接掏出彈簧刀揮舞，並不慎刺進朱男胸口，導致對方死亡，全案將依殺人罪嫌偵辦。



鄭姓男子與18歲陌生朱姓男子爭執，一氣之下竟直接掏出彈簧刀揮舞，並不慎刺進朱男胸口，導致對方死亡，全案將依殺人罪嫌偵辦。（《TVBS新聞網》）

台媒《TVBS新聞網》報道，當地警方表示，鄭男、朱男等多人8日來到某朋友家中聚餐，但鄭男餐後到室外抽煙時，朱男當時與另一名張姓男子也同樣在室外抽煙聊天，然而朱男疑似因不滿一直被不認識的鄭男盯著看，於是便脫口罵一句「看三小」？鄭男一氣之下掏出隨身攜帶的彈簧刀揮舞恫嚇，雙方也因此展開激烈口角。

鄭男在衝突過程中先不慎用刀劃傷張男的手，其後更意外桶進朱男的胸部，2人當場血流不止，鄭男見狀後趕緊衝進屋內請友人協助叫救護車。雖然張男在送醫急救後並無生命危險，但朱男仍傷重不治，而警方也在接獲報案後拘捕鄭男。

鄭男供稱，他本來只是想透過揮刀的方式嚇嚇朱男，豈料不慎鬧出人命，他坦承對此感到非常懊悔。不過，法醫11日在解剖朱男遺體相驗後，初步判斷他是因刀傷引發氣胸致死，全案接下來將依殺人罪方向偵辦。