台網絡作家失聯一年傳在陸被重判逾12年　海基會、國台辦先後回應

自去年下半年，在中國大陸發展的台灣網絡作家羅森便一直失聯。周二（12日），海基會證實羅森已在大陸被捕，又指會循兩岸兩會既有管道，促請陸方協處。周三（13 日），國台辦證實，羅森涉嫌製販淫穢物品牟利遭法辦，但並未證實羅森已被重判逾12年徒刑的說法。



羅森失聯至今超過1年，近日，有傳他在大陸遭法院重判逾12年，引發關注。周二，台媒引述知情人士指出，家屬上周已向海基會求助，羅森確實被判刑關在大陸。對此，海基會傍晚證實上述信息。

海基會表示，家屬上周有與海基會聯繫，配合家屬訴求並為保障當事人權益，循兩岸兩會既有管道，促請陸方協處。不過，基於尊重家屬意願、保障當事人私隱等考量，難對外說明具體案況及進度細節。

周三，國台辦發言人朱鳳蓮證實，羅森涉嫌製作、販賣、傳播淫穢物品牟利罪，相關案件正在依法辦理中。但她並未證實羅森已被重判逾12年徒刑的說法。

針對海基會與大陸海協會之間，是否針對羅森案透過既有管道聯繫，朱鳳蓮聲稱，由於海基會損害了兩岸共同政治基礎，不承認九二共識，所以現在協商是中止的。

羅森的微博帳號一年未更新。（微博）

此前，據網民反映，羅森在大陸經營多年的網站「阿米巴星球」自2022年9月起即無法進入，羅本人的微博帳號，最後一條帖文則停留在2022年11月12日，至今未再更新。今年2月曾有讀者詢問他是否安好，但皆未獲回應。

11月30日，一名大陸網友在率先發帖文，指阿米巴星球的判決可能出了，「據說一審，羅（森）12年9個月」。而其餘3名作家也各被判刑10年、8年及6年。這一帖文12月1日被台灣網民轉貼在BBS社群平台批踢踢（PTT）上，引發熱議。

公開資料顯示，羅森本名廖孟彥，1976年生，綽號而活，畢業於銘傳大學中文系。現定居廣東珠海，為著名網絡作家，中國玄幻武俠啟蒙運動的發起者之一。另有筆名「弄玉」、「古蛇」、「浮萍居主」等。