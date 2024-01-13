台灣大選2024．持續更新｜投票開始　柯文哲賴清德侯友宜誰勝出？

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】2024台灣總統大選及立委選舉在今日（13日）舉行，雖然民進黨總統候選人賴清德在多個民調上保持領先，但國民黨總統候選人侯友宜仍有可能在最後時刻逆襲，加上民眾黨總統候選人柯文哲加入競爭令選情變得更複雜，本屆大選競爭激烈程度遠超上屆。《香港01》記者將在香港及台北為大家全程直擊投票、開票過程。



08:10

民眾黨總統候選人柯文哲到投票所投票。

08:00

投票正式開始，投票結束時間為下午4時。全台各地民眾到各投票所投票。據台灣《中選會》公布資料顯示，台灣正副總統選舉人人數為1954萬8531人。

2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

三名總統候選人簡介

+ 20

侯友宜：接受合乎《中華民國憲法》的九二共識

侯友宜出身基層，是豬肉販之子，30餘年的從警生涯中，侯友宜參與過許多全台關注的大案，是台灣家喻戶曉的「刑警代表」。

兩岸政策方面，他過去鮮少表態，去年7月侯友宜終於明確表態，「接受合乎《中華民國憲法》的九二共識，反對一國兩制的九二共識」，同時強調馬英九是兩岸和平穩定的最佳代言人，「會繼續往前走」。

+ 11

賴清德：加強台灣國防 兩岸問題維持現狀

民進黨此次推出有「台獨金孫」稱號的賴清德擔任總統候選人。賴清德因「台獨」意識形態濃烈，曾引發坊間傳言「美國疑賴論」、及「票投民進黨，青年上戰場」等非議。

兩岸政策方面，賴清德提出台海和平的「四大支柱」，強調要加強國防，兩岸問題維持現狀等主張。

然而鑑於賴清德的從政經歷及「台獨」言論，北京對其參選後的兩岸關係表態口誅筆伐，多次喊話「台獨工作者就是戰爭製造者」、「台獨意味著戰爭」等，警告意味濃厚。

+ 4

柯文哲：「兩岸一家親」比「兩岸一家仇」好

2014年台大醫生柯文哲成為台北市改制為直轄市之後的首任無黨籍市長。2018年柯文哲在藍綠夾擊下連任台北市長。2019年，柯文哲宣布籌組「台灣民眾黨」，宣示走非藍非綠的「白色」路線。

柯文哲主張兩岸政策應遵循「五個互相」，認為「兩岸一家親」比「兩岸一家仇」好得多，期望確保對等尊嚴、增加彼此善意，緩解兩岸衝突，創造台海和平。