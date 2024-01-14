泛綠分裂致連任失敗　「港湖女神」高嘉瑜落淚：最大的戰犯是自己

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】 台灣大選塵埃落定，台灣民進黨現任立委、有「港湖女神」之稱的高嘉瑜爭取在台北市港湖區連任失敗，國民黨候選人李彥秀成功復仇，港湖區「綠地變藍天」。



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2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

高嘉瑜本屆對決國民黨籍的李彥秀及綠營基進黨的吳欣岱，面臨泛綠選票分裂的困局。據中選會統計開票結果，李彥秀以112,743 得票數，以47.64％得票率勝選；高嘉瑜得票數 95,241張，獲40.24％得票率；吳欣岱則拿下26,382 張選票，達11.15％得票率。

高嘉瑜13日晚間落淚表示，「最大的戰犯是我自己」，沒辦法在港湖區團結所有綠營支持者，最大的問題出在她自己身上。

高嘉瑜稱，港湖區確實是藍大於綠的選區，如果分裂選票確實很危險；對手是政治世家三代，要能夠守住非常的不容易，會深自檢討持續努力，看未來有沒有機會把港湖區再拿回來。

遭前男友家暴案震驚台灣社會

高嘉瑜多年來秀麗而有活力的動人形象，贏得選民歡心。2021年11月，高嘉瑜遭前男友林秉樞拘禁、毆打一事曝光，震驚台灣社會。林秉樞被曝在酒店內毆打、拘禁高嘉瑜致其破相，還逼簽自白書與強錄逼供影片等，更因自己母親告別式當日等不到賴清德前來弔唁，而遷怒高嘉瑜逼其跪在母親靈前磕頭。

據當時高嘉瑜記者會上的照片顯示，傷勢導致她鼻青臉腫、面目全非，怵目驚心。高嘉瑜稱，「他抓著我的頭髮拖行、暴打我，我的嘴巴都是血」、「當下我整個人腫到我不知道我是誰，他勒我脖子，我都覺得我快死了」。最終台灣高等法院判處林秉樞監禁2年10月。

高嘉瑜受傷前後照片▼▼▼