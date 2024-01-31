馬英九成敗選戰犯　國民黨內籲修正兩岸論述聲浪再起

國民黨中央評議委員會主席團主席、前立委楊吉雄近日發言，直指繼續依循「馬英九政策」是今次國民黨敗選主因，盼修正兩岸論述、甩掉「傾中」帽子，引發黨內爭論。國民黨立委台北市立委王鴻薇回應附和，個人贊同國民黨就兩岸論述來進一步討論如何檢討修正；國民黨多位地方本土議員表示，有關兩岸論述應重新調整，「否則永遠都會選輸」。



台媒《自由時報》報道，楊吉雄29日在新北市長侯友宜感恩茶會中痛批，今次大選敗選是因為「走馬英九政策」，主張開放兩岸服務貿易引進中國大陸服務業、開放陸生赴台工作，搶台灣人飯碗，「是中央拖累地方選舉」，盼國民黨甩掉「傾中」的帽子。

楊吉雄認為，馬英九選前一席「要相信習近平」說法，讓侯友宜本來與賴清德民調都拉近了，「卻明知山有虎偏向虎山行」。楊吉雄直指，這次選舉是中央拖累地方選舉，是非戰之罪，國民黨空前團結，卻因為這樣輸掉了；希望國民黨要有政策，立委上政論節目要避談中國問題，國民黨要甩掉傾中的帽子。

馬英九接受《德國之聲》專訪，指「就兩岸關係而言必須相信習近平」，在2024台灣大選前夕掀起波瀾。（VCG）

針對黨內兩岸論述是否需要修正，王鴻薇坦言，在這個過程中，很多人都說國民黨流失了青年選票，要如何回應青年選民的訴求這是很重要的。國民黨當然希望對台海穩定、和平做出具體貢獻，在大選中若無法充分得到選民的支持、認同，是否應做出檢討修正？「我個人是支持，這次輸了就輸了，要非常誠懇去面對現在的局面。」待台灣立法院正副院長人事確定，委員會、法案的規劃討論後，她贊同全黨針對兩岸論述來共同討論如何修正。

囿於「北藍南綠」的政治版圖，多位來自台灣中南部地方議員野「聲援」楊吉雄的意見。報道引述身兼國民黨中常委的高雄市議員黃紹庭稱，贊成透過黨內討論機制，對於兩岸關係提出較合理的論述方針；來自台南與台中市議員則以藍綠基本盤本不相上下，但現今年輕人大多都是「自然獨」為說法，指若不能獲得年輕人認同，未來國民黨仍舊會輸在這個點，「沒有修正永遠都會選輸」。

2023年7月3日，國民黨總統參選人侯友宜（左）接受趙少康（右）專訪時表示，他接受合乎《中華民國憲法》的九二共識，反對一國兩制的九二共識，更堅決反對蔡英文污名化的九二共識。（Facebook／侯友宜）

此外，針對每一次選舉，國民黨就被抹紅、賣台，認為國民黨中央對於九二共識要有新的說法，有關兩岸論述要重新調整。

不過國民黨新北市立委當選人葉元之則認為，楊吉雄沒有搞清楚國民黨的路線，國民黨的路線是「親美和中」，馬英九在總統任內時也說，在和平為前提的情況下來加強兩岸交流，並沒有涉及統獨意識，如果連國民黨自己的中評委都沒搞清楚，這也是一個很大的問題。