死亡是人生必經的階段,學習死亡是每個人的功課。可是,香港的生死教育長期不受重視,學生從小就沒有常規的死亡教育,有學者指社會對紓緩治療的認知較少,就連醫護人員的認知情況亦未如理想。如何加強大眾對死亡的認識,及善加利用社區及家人作為支援病人的最強後盾等問題,值得社會反思。

"Once you learn how to die, you learn how to live" (當你學習如何死,就能學習如何生。)《Tuesdays with Morrie-最後14堂星期二的課》是時候打破對死的忌諱,勇敢地「談生論死」。